“AzerGold” и Государственное агентство занятости приступили к реализации проекта по повышению уровня занятости женщин в Дашкесане

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) “AzerGold” и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения приступили к реализации проекта «Повышение уровня занятости женщин в Дашкесанском районе».

Проект направлен на повышение конкурентоспособности на рынке труда женщин, проживающих на территории сел Човдар, Гушчу и местности под названием «Шадах», расположенных близ золотого рудника «Човдар» ЗАО, оказание им помощи в освоении новых профессий, решении вопросов трудоустройства малообеспеченных домохозяек, а также на развитие микро- и малого предпринимательства среди женщин. С этой целью на тренингах, проводимых специалистами ЗАО “AzerGold” и Государственного агентства занятости, женщинам была предоставлена подробная информация об актуальных профессиях и специализациях на рынке труда, порядке регистрации в центрах занятости, имеющихся вакансиях, правилах приема в профессиональные учебные заведения и программе самозанятости.

Было также обеспечено просвещение участников тренинга о планировании карьеры, раскрытии потенциала, исследовании рыночных возможностей, постановке целей и построению плана действий, а также службе поддержки «Алло, карьера» Государственного агентства занятости, инструментах поиска работы и подготовке к собеседованию.

В ходе тренинга были даны ответы на многочисленные вопросы участников, им была предоставлена подробная информация об электронной системе приема на работу ЗАО “AzerGold”, адаптированного к местному и международному опыту, подборе кандидатов на вакантные должности методом экзаменов, а также о возможностях использования услуг, предоставляемых Государственным агентством занятости, были даны необходимые рекомендации для воспользования женщинами этими услугами.

На следующем этапе проекта планируется предпринять необходимые шаги по привлечению женщин, чьи знания и навыки признаны приемлемыми для профессиональной деятельности в соответствующих направлениях Государственным агентством занятости при поддержке ЗАО “AzerGold”.

Напомним, что ЗАО “AzerGold” осуществляет последовательные и целенаправленные меры в регионах в области охраны окружающей среды, повышения уровня занятости, развития микропредпринимательства, образования, спорта, здравоохранения, обучения и воспитания подростков и молодежи, улучшения социального благосостояния, охраны культурного наследия и др. Осуществляемые проекты готовятся и реализуются с учетом специфики региона, критериев потребностей местных сообществ и социально-экономических потребностей.