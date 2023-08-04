Получите 5000 AZN всего за 150 AZN в месяц с удобным кредитом Kapital Bank (R)

БАКУ/Trend/ - Kapital Bank запустил специальную акцию по кредитам наличными. Согласно условиям, клиенты, которые оформят кредит в Kapital Bank, имеют возможность платить всего 150 манатов в месяц за каждые 5000 манатов кредита. Воспользоваться акцией могут те, у кого есть официальный доход.

Акция распространяется на кредиты, оформленные как через цифровые каналы, так и в филиалах. Комиссия за снятие средств не будет применяться к кредитам, взятым онлайн. Акция продлится до 4 сентября 2023 года. Для дополнительной информации: https://kbl.az/bbclpr.

Отметим, что те, кто получает зарплату или пенсию на карту Kapital Bank или любого другого банка, могут взять кредит наличными до 30 тысяч манатов по годовой ставке от 10,9% на срок до 59 месяцев. Для получения подробной информации об условиях кредита и онлайн-заявки: https://kbl.az/kbgtkncd.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 116 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для заявки на карту Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.