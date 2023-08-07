Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Благодаря целенаправленной политике Господина Президента Ильхама Алиева во всех сферах экономики и обществе страны, в том числе, в системе здравоохранения и в фармацевтической промышленности произошли последовательные реформы.

Как часть этих реформ в настоящее время реализуется стратегия по строительству в Азербайджане современных фармацевтических заводов, главная цель которых – в кратчайшие сроки наладить отечественное производство лекарственных средств и продолжить обеспечение населения по более доступным ценам эффективными препаратами. Также это является способом наладить импортозамещение, которое может сократить нагрузку на валютные ресурсы страны.

В соответствии с поставленной задачей успешно реализуется проект первого фармацевтического завода в Азербайджане «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd., находящегося в данное время на стадии завершения строительства.

На первом этапе «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd. будет производить более 90 наименований твердых лекарственных форм в виде таблеток, капсул и гранул. Также запланировано производство стерильных растворов – инфузионных и инъекционных препаратов в ампулах и флаконах и глазных капель. На втором и третьем этапе планируется выпуск антибиотиков и онкологических препаратов.

На заводе будет осуществляется полный цикл производства лекарственных средств от первичного сырья до готовой продукции. Использование самого современного высокотехнологичного оборудования известных мировых производителей, таких как Bosh-Syntegon, Uhlmann, Fette, Glatt, Fläktgroup, Stilmass и других, позволит осуществлять выпуск лекарственных препаратов в Азербайджане в полном соответствии с международными стандартами WHO GMP и Eu GMP. В будущем завод «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd. обеспечит работой более 200 высококвалифицированных специалистов.

31 июля 2023 года произошло историческое событие в фармацевтической индустрии Азербайджана. В городе Будапеште было заключено соглашение между компанией «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd. и фармацевтической компанией «Gedeon Richter», которая является одной из старейших Европейских компаний с 125-летней историей, о совместном производстве препаратов «Gedeon Richter» в Азербайджане на производственной площадке «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd.

Препараты компании «Gedeon Richter» представлены на рынке Азербайджана более 30 лет, они хорошо известны как врачам, так и пациентам и заслужили большое доверие среди медицинской общественности Республики благодаря своему качеству и эффективности. По соглашению намечено производить как оригинальные препараты, разработанные компанией «Gedeon Richter» по их лицензии, так и дженерические препараты, которые необходимы для обеспечения потребностей азербайджанского рынка.

Как известно, фармацевтическая промышленность отличаeтся высокой инновационностью и требуeт углубленного ведения научно-исследовательскиx работ, разработoк, освоения и применения новейших высоких технологий. Одним из важных направлений в политике компании «Scandens» является подготовка высококвалифицированных кадров. В связи с этим подготовлено соглашение об обучении азербайджанских студентов со старейшим венгерским университетом в городе Печ – “Pecsi Quinqueecclesiensis Alapitvany“, а также компанией “Panon Pharma”, которая является образовательной базой для прохождения практики студентами и магистрами, которые обучаются на факультетах фармацевтической индустрии в Европе. В свою очередь, на базе завода «Scandens» будут созданы все условия для прохождения практики студентами фармaцевтического факультета Азербайджанского Медицинского Университета.

Компания «Scandens», претворяя в жизнь все намеченные планы, верит, что это приведет к успешному производству в Азербайджане высококачественных лекарственных средств, а также увеличению профессиональных кадров для фармацевтической промышленности Азербайджана.