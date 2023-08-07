Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 7 августа 2023 12:37 (UTC +04:00)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Благодаря целенаправленной политике Господина Президента Ильхама Алиева во всех сферах экономики и обществе страны, в том числе, в системе здравоохранения и в фармацевтической промышленности произошли последовательные реформы.

Как часть этих реформ в настоящее время реализуется стратегия по строительству в Азербайджане современных фармацевтических заводов, главная цель которых – в кратчайшие сроки наладить отечественное производство лекарственных средств и продолжить обеспечение населения по более доступным ценам эффективными препаратами. Также это является способом наладить импортозамещение, которое может сократить нагрузку на валютные ресурсы страны.

В соответствии с поставленной задачей успешно реализуется проект первого фармацевтического завода в Азербайджане «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd., находящегося в данное время на стадии завершения строительства.

На первом этапе «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd. будет производить более 90 наименований твердых лекарственных форм в виде таблеток, капсул и гранул. Также запланировано производство стерильных растворов – инфузионных и инъекционных препаратов в ампулах и флаконах и глазных капель. На втором и третьем этапе планируется выпуск антибиотиков и онкологических препаратов.

На заводе будет осуществляется полный цикл производства лекарственных средств от первичного сырья до готовой продукции. Использование самого современного высокотехнологичного оборудования известных мировых производителей, таких как Bosh-Syntegon, Uhlmann, Fette, Glatt, Fläktgroup, Stilmass и других, позволит осуществлять выпуск лекарственных препаратов в Азербайджане в полном соответствии с международными стандартами WHO GMP и Eu GMP. В будущем завод «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd. обеспечит работой более 200 высококвалифицированных специалистов.

31 июля 2023 года произошло историческое событие в фармацевтической индустрии Азербайджана. В городе Будапеште было заключено соглашение между компанией «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd. и фармацевтической компанией «Gedeon Richter», которая является одной из старейших Европейских компаний с 125-летней историей, о совместном производстве препаратов «Gedeon Richter» в Азербайджане на производственной площадке «Scandens Pharmaceutical Industries» Ltd.

Препараты компании «Gedeon Richter» представлены на рынке Азербайджана более 30 лет, они хорошо известны как врачам, так и пациентам и заслужили большое доверие среди медицинской общественности Республики благодаря своему качеству и эффективности. По соглашению намечено производить как оригинальные препараты, разработанные компанией «Gedeon Richter» по их лицензии, так и дженерические препараты, которые необходимы для обеспечения потребностей азербайджанского рынка.

Как известно, фармацевтическая промышленность отличаeтся высокой инновационностью и требуeт углубленного ведения научно-исследовательскиx работ, разработoк, освоения и применения новейших высоких технологий. Одним из важных направлений в политике компании «Scandens» является подготовка высококвалифицированных кадров. В связи с этим подготовлено соглашение об обучении азербайджанских студентов со старейшим венгерским университетом в городе Печ – “Pecsi Quinqueecclesiensis Alapitvany“, а также компанией “Panon Pharma”, которая является образовательной базой для прохождения практики студентами и магистрами, которые обучаются на факультетах фармацевтической индустрии в Европе. В свою очередь, на базе завода «Scandens» будут созданы все условия для прохождения практики студентами фармaцевтического факультета Азербайджанского Медицинского Университета.

Компания «Scandens», претворяя в жизнь все намеченные планы, верит, что это приведет к успешному производству в Азербайджане высококачественных лекарственных средств, а также увеличению профессиональных кадров для фармацевтической промышленности Азербайджана.

Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Новая страница фармацевтической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости