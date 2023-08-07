Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С целью привлечения внимания к детям с аутизмом, синдромом Дауна и физическими ограничениями, а также поддержки их развития, Yelo Bank организовал специальное мероприятие. Сначала дети познакомились с рабочей обстановкой и сотрудниками головного офиса Банка. Кроме того, гостям была предоставлена ​​возможность представиться и поделиться своими талантами. Затем дети приняли участие в клубе разговорной практики на английском языке и посмотрели видеопрезентацию о культурах разных стран. Мероприятие завершилось организацией различных интерактивных игр для общения и социализации. Участникам и партнерам были вручены подарки от Банка.



Следует отметить, что данное мероприятие организовано совместно с образовательным обществом "Uşaqlarımıza öyrədək" и креативным центром "Ümid var". Придерживающийся стратегии Корпоративной Социальной Ответственности, Yelo Bank уже ранее акцентировал внимание на детях с аутизмом и другими различиями, организовывая разные проекты. Банк намерен продолжать свою деятельность в направлении более инклюзивного и равного общества.



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