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Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)

Экономика Материалы 7 августа 2023 17:39 (UTC +04:00)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ/Trend/ - С целью привлечения внимания к детям с аутизмом, синдромом Дауна и физическими ограничениями, а также поддержки их развития, Yelo Bank организовал специальное мероприятие. Сначала дети познакомились с рабочей обстановкой и сотрудниками головного офиса Банка. Кроме того, гостям была предоставлена ​​возможность представиться и поделиться своими талантами. Затем дети приняли участие в клубе разговорной практики на английском языке и посмотрели видеопрезентацию о культурах разных стран. Мероприятие завершилось организацией различных интерактивных игр для общения и социализации. Участникам и партнерам были вручены подарки от Банка.

Следует отметить, что данное мероприятие организовано совместно с образовательным обществом "Uşaqlarımıza öyrədək" и креативным центром "Ümid var". Придерживающийся стратегии Корпоративной Социальной Ответственности, Yelo Bank уже ранее акцентировал внимание на детях с аутизмом и другими различиями, организовывая разные проекты. Банк намерен продолжать свою деятельность в направлении более инклюзивного и равного общества.

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Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей (R) (ФОТО)
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