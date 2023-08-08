БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора позволит расширить транспортный и транзитный потенциал Азербайджана, а также региона в целом.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель директора департамента транспортной политики министерства транспорта и цифрового развития Азербайджанской Республики Азер Алиев в ходе «круглого стола» на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

По его словам, речь идет о строительстве автомобильных и железных дорог, портов, создании транспортно-логистической инфраструктуры.

«Реализация всех этих инициатив позволило превратить нашу страну в транспортный хаб, в частности, транзитный. Кроме того, стремительно растет роль Среднего коридора, в рамках которого, Азербайджан ведет работы по строительству железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который является неотъемлемой его частью», - отметил он.

Алиев считает, что транспорт и логистика играют важную роль в развитии экономики Азербайджана.

«Хочу также напомнить, что мы приступили к строительству второй фазы Бакинского порта, в рамках которого планируется довести его годовую мощность перевалки грузов до 20 млн тонн и 500 тысяч TEU-контейнеров», - добавил он.

Он также подчеркнул, что на акватории Каспия стремительно растут контейнерные перевозки грузов, в связи с чем, он считает необходимым работать над увеличением глубины моря.