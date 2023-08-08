Азербайджан и Узбекистан могут создать СП по производству компонентов для ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан могут создать совместное предприятие (СП) по производству компонентов для ВИЭ.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказала руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова в ходе «круглого стола» на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

По ее словам, Узбекистан и Азербайджан имеют большие перспективы в этом направлении и данная инициатива поспособствует ускорению достижения поставленных целей.

«Узбекистан нацелен довести производство возобновляемой энергии в ближайшие несколько лет до 25 тысяч мегаватт, с 14 до 40 процентов. Так, к 2025 году ожидается строительство 10 солнечных и ветряных электростанций. К 2026 году планируется выработка около трех тысяч гигаватт энергии, а к 2030 году - достигнуть показателя в 8 гигаватт», - добавила она

Базарова считает, что учитывая сектор ВИЭ стратегическим направлением развития как для Узбекистана, так и Азербайджана, уместно было бы построить совместное предприятие по производству соответствующих компонентов.