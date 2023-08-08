БАКУ /Trend/ - Завершается разработка генерального плана по строительству второй фазы Бакинского порта.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли в ходе «круглого стола» на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

По его словам, в нынешнем году ожидается запуск также и терминала минеральных удобрений, который способен перевалить до 2,5 миллиона тонн этих грузов.

«Запуск этого терминала позволит привлечь еще большее количество минеральных удобрений из Узбекистана и Туркменистана и переваливать их в Европу по более короткому маршруту. Также, через наш порт переваливаются и грузы тяжелой промышленности в контейнерах», - отметил он.

Гасанли в завершении призвал узбекскую сторону к сотрудничеству с Бакинским портом.

«Как вы знаете, мы планируем расширить возможности нашего порта. Так, по завершении второй фазы, мощности перевалки составят 25 миллионов тонн, а перевалки контейнеров TEU - 500 тысяч», - добавил он.