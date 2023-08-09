В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", работы на крупнейшей электростанции периода независимости, заложенной в феврале 2023 года, продолжаются быстрыми темпами.

Строительные работы новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт, построенной на территории тепловой электростанции "Азербайджан", расположенной в городе Мингячевир, осуществляют специализированные местные компании Азербайджана. Строительство станции контролируется итальянской консалтинговой компанией AFRY и испанской проектной компанией IDOM.

По словам представителя консалтинговой компании AFRY Салиха Турана, в настоящее время работы ведутся быстрыми темпами и опережают график на 2 месяца.

"После завершения строительства будет продолжен монтаж оборудования", - сказал он.

В ближайшее время газовые турбины и генераторы производства итальянской компании "Ansaldo Energia" будут погружены на судно и отправлены в Азербайджан. На сегодняшний день завершены работы по фундаменту, бетонированию 4 газовых турбин, генераторов и котлов, продолжается строительство газокомпрессорного и других зданий, в том числе металлоконструкций.

Быстрыми темпами ведутся работы по обновлению циркуляционных насосов систем охлаждения воды, в том числе охлаждающих трубопроводов, расширению подстанций мощностью 500 и 330 киловольт. Параллельно, для повышения общей эффективности, проводятся работы по модернизации паровых турбин 7-го и 8-го энергоблоков ТЭС “Азербайджан” в Мингячевире. Завершены работы по капитальному ремонту и интеграции в строящуюся электростанцию турбин, генераторов и другого оборудования массой более 100 тонн. В настоящее время начаты работы по замене вспомогательного оборудования на новое.

По словам начальника Центра по связям с общественностью и медиа ОАО "Азерэнержи" Теймура Абдуллаева, в результате подключения новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт и 7-го и 8-го энергоблоков ТЭС "Азербайджан", общая мощность составит 1 880 мегаватт.

"Таким образом, коэффициент полезного действия будет увеличен с 18% до 56%. Отработанный газ новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт путем утилизации будет превращать воду в пар и позволит получать энергию без дополнительной обработки газа в паровых турбинах 7-го и 8-го блоков ТЭС “Азербайджан”. В результате координации будет возможно сэкономить 800 миллионов кубометров газа в год", - отметил он.

Строительство новой станции имеет особое значение с точки зрения создания дополнительных генерирующих мощностей, удовлетворения растущего спроса на энергию, увеличения экспортных возможностей, минимизиции негативных последствий интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, экономии природного газа при производстве электроэнергии и создания новых рабочих мест в регионе.