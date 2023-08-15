Перспективные точки роста партнерства Узбекистана с Азербайджаном

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном в последние годы динамично развивается. Узбекистан заинтересован в расширении и укреплении связей со всеми перспективными экономиками, в том числе и с Азербайджаном.

Между нашими странами установлен режим свободной торговли в соответствии «Соглашением о свободной торговле», которое было подписано в г. Баку еще в 1996 году.

Учитывая, что во взаимной торговле не применяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения на экспорт и/или импорт товаров, которые произведены на территориях двух стран, у наших экспортеров имеются благоприятные условия для расширения объемов и номенклатуры товаров, которые они могут поставлять на рынки наших стран.

Если посмотреть на статистику взаимной торговли, то можно отметить, что за период 2017-2022 гг. объем торговли Узбекистана с Азербайджаном увеличился в 6,2 раза, с $29,0 млн. (в 2017 г.) до $181,2 млн. (в 2022 г.), экспорт увеличился в 5,3 раза с $25,0 млн. (в 2017 г.) до $131,7 млн. (в 2022 г.), а импорт в 12,4 раза с $4,0 млн. (в 2017 г.) до $49,5 млн. (в 2022 г.).

Доля Азербайджана в общем товарообороте Узбекистана за указанный период выросла с 0,1% до 0,4%, в общем экспорте с 0,2% до 0,7%, общем импорте с 0,1% до 0,2%.

В торговле с Азербайджаном Узбекистан имеет положительное сальдо, которое выросло с $21,0 млн. до $82,2 млн.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом объемы взаимной торговли Узбекистана с Азербайджаном показали значительный рост: товарооборот вырос с $118,9 млн. до $181,2 млн. (рост на 52,4%), экспорт с $76,0 млн. до $131,7 млн. (+73,3%), импорт с $42,9 млн. до $49,5 млн. (+15,3%).

Доля Азербайджана в общем товарообороте Узбекистана в 2022 г. составила 0,4%, в общем экспорте 0,7%, общем импорте 0,2%.

По итогам 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, товарооборот Узбекистана с Азербайджаном составил $84,6 млн. (рост на 1,7%), экспорт – $64,1 млн. (+6,9%), импорт – $20,6 млн. (-11,8%).

Доля Азербайджана в общем товарообороте составила 0,3%, экспорте – 0,5%, импорте – 0,1%.

В 2022 году в структуре экспорта Узбекистана в Азербайджан основными товарными позициями были: текстильная продукция и ковры (17% экспорта); пищевые продукты, в том числе плодоовощи (13%); табак (13%); электротехническая продукция (12%), в том числе кондиционеры, телевизоры, холодильники, электропечи и др.; медная проволока и медные трубки (11%); транспортная техника и их части (12%); двигатели для транспортных средств (5%); химическая продукция (4%), в т.ч. фармацевтическая, а также услуги (5%).

В структуре импорта из Азербайджана основную долю заняли: медные руды и концентраты медные (40% импорта); алюминий (20%); нефтепродукты и полимеры (12%); пищевые продукты (10%), а также услуги (5%), в основном транспортные.

В то же время следует отметить, что несмотря на кратный рост показателей взаимной торговли, объемы взаимного товарооборота остаются пока скромными.

Например, в 2022 году доля Азербайджана в общем товарообороте Узбекистана составила 0,4%, примерно такой же показатель составляет доля Узбекистана в общем товарообороте Азербайджана – 0,3%.

В 2022 г. объемы внешней торговли Узбекистана и Азербайджана были примерно одинаковыми $50,1 млрд. и $52,7 млрд. соответственно.

При этом экспорт Узбекистана составил $19,3 млрд., а импорт Азербайджана $14,5 млрд.

Следует отметить, что структура импорта Азербайджана и структура экспорта Узбекистана по многим позициям товарной номенклатуры совпадают. Аналогично имеются совпадения по товарным позициям в экспорте Азербайджана и импорте Узбекистана.

В связи с этим, объем взаимного товарооборота между нашими странами может быть значительно увеличен за счет замещения импорта из третьих стран той продукции, которой мы можем торговать друг с другом, учитывая взаимодополняемость наших экономик.

Такое сотрудничество приобретает еще большую актуальность в условиях глобальной нестабильности и нарушения цепочек поставок необходимой продукции.

Теперь о перспективах инвестиционного сотрудничества.

На 1 июля 2023 г. в Узбекистане действуют 204 предприятия с участием капитала Азербайджана (в 2017 г – 71 ед.), из них 67 совместных и 137 иностранных предприятий. С начала текущего года создано 21 предприятие.

Растут также объемы инвестиций Азербайджана в Узбекистан и в 2021 г. составили около $30 млн., при этом в 2017 г. азербайджанские инвестиции практически были равны нулю.

Основные сферы деятельности совместных предприятий: машиностроение и металлообработка, легкая промышленность, производство продуктов питания, жилищное строительство, сфера услуг и другие.

В Узбекистане поставлена цель в ближайшие семь лет увеличить долю готовой продукции и полуфабрикатов в структуре экспорта в 3,3 раза.

В структуре экспорта Азербайджана, большую долю занимают нефтепродукты и для Азербайджана развитие не-нефтяного сектора экономики также является актуальным.

В связи с этим, расширение промышленной кооперации между производителями наших стран и создание совместных производств по выпуску конкурентной продукции для экспорта в третьи страны поможет решать указанные задачи.

В частности, Узбекистан получил статус бенефициара Всеобщей системы преференций Евросоюза GSP+, такой же статус предоставила Узбекистану и Великобритания.

Поэтому произведенные на территории Узбекистана конкурентоспособные товары, в частности товары текстильной, электротехнической отрасли, плодоовощная продукция, в том числе переработанная, при наличии соответствующего сертификата соответствия, могут беспошлинно поставляется на рынки стран Евросоюза и Великобритании.

В связи с этим, при создании совместных предприятий на территории Узбекистана с участием азербайджанского капитала по выпуску конкурентной продукции можно будет беспошлинно поставлять данную продукцию на европейский рынок.

При этом, если использовать транспортную логистику Азербайджана для доставки товаров в Европу, можно значительно снизить транспортные расходы и, следовательно, повысить конкурентоспособность экспортируемой продукции.

Перспективными направлениями промышленной кооперации между производителями Узбекистана и Азербайджана, могут быть следующие:

- дальнейшее расширение кооперационного сотрудничества в сфере автомобилестроения;

- в электротехнической отрасли, с учетом производства в Азербайджане алюминия, который может использоваться в качестве сырья для производства электротехнической продукции;

- в текстильной отрасли, с учетом производства Азербайджаном хлопкового волокна, который может служить сырьем для совместного производства текстильной продукции;

- в сфере производства строительных материалов, а также создания в Азербайджане совместных строительных компаний для участия Узбекистана в выполнении восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана;

- целесообразна также проработка совместных проектов в химической и нефтеперерабатывающей отраслях, с учетом роли в экономике Азербайджана нефтегазовой отрасли.

Отдельно следует отметить важность для Узбекистана сотрудничества с Азербайджаном в транспортной сфере, в частности в эффективном использовании Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для доставки своих грузов в европейские страны.

В связи с этим, совместная проработка вопросов по достижению договоренностей с участниками ТМТМ по снижению тарифов на перевозку грузов и упрощение таможенных процедур, будет содействовать сокращению сроков и расходов по доставке грузов в Европу.

В заключении следует отметить, что потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном еще далеко не реализован и с учетом взаимодополняемости наших экономик имеются большие перспективы для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Можно с уверенностью сказать, что на предстоящей встрече на высшем уровне лидеры наших стран определят новые направления и сферы многопланового сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Эдвард Романов

Главный научный сотрудник Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан

Показатели товарооборота Узбекистана с Азербайджаном (в млн.долл.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Рост в 2022г. к 2021г. к 2017г. Товарооборот 29,0 47,2 73,9 83,7 118,9 181,2 152,4% 6,2р. экспорт 25,0 35,6 52,2 54,2 76,0 131,7 173,3% 5,3р. импорт 4,0 11,6 21,7 29,5 42,9 49,5 115,3% 12,4р. сальдо 21,0 24,1 30,5 24,7 33,1 82,8

Источник: Агентство статистики Узбекистана.