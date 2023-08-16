Перспективы экономического сотрудничества Узбекистана и Азербайджана

Народы Узбекистана и Азербайджана связаны многовековыми историческими отношениями, основанными на общности национальных традиций и обычаев, языка, культуры и религии.

Важно, что узы дружбы, взаимопонимания, доброжелательности сохраняются и развиваются и по сей день. Земля Узбекистана стала Родиной для многочисленной азербайджанской общины, которая насчитывает около 40 тысяч человек.

Но как сказал один мыслитель – ничего так не укрепляет дружбу между странами как наличие взаимных экономических интересов.

В последние годы активно развиваются узбекско-азербайджанские торгово-экономические отношения. С увеличением поставок отечественной продукции в 2,5 раза (за 2019-2022 гг.) доля Азербайджана в экспорте нашей страны возросла до 0,7% (с 0,3% в 2019 г.).

Внешнеторговый оборот между странами в 2022 году составил $181,8 млн., что на $62,9 млн или на 52,8% больше показателя предыдущего года, в том числе импорт на $6,6 млн (на 15,4%), экспорт – на $56,3 млн (на 74,1%).

Новый импульс развитию экономического сотрудничества придал, прошедший 24 февраля 2023 года в г. Ташкент первый Узбекско-Азербайджанский форум регионов и третье заседание Делового совета, которые дали почву для развития прямых контактов между бизнес-кругами и дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества.

В рамках форума был подписан ряд важных документов:

– межправительственное Соглашение о создании инвестиционного фонда Узбекистан-Азербайджан;

- документы об установлении побратимских отношений между городами Хива и Шуша, Самарканд и Гянджа, Бухара и Лянкяран, Коканд и Шеки;

- Дорожная карта по расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между Исполнительной властью города Ташкент и Исполнительной властью города Баку на 2023-2025 годы;

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций – AZPROMO при Министерстве экономики Азербайджана и Агентством по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия Узбекистана;

- Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана;

- Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о сотрудничестве между ЗАО “AzerGold” и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана;

- Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между компаниями «Mega Invest Industrial» и «NABUCCO A&C»;

- Соглашение о сотрудничестве между компаниями «Cahan Sənaye Kompleksi» и «Azimut Plus».

По состоянию на 1 января 2023 года в Узбекистане действует 266 предприятий с участием инвестиций из Азербайджана, из них

179 предприятий являются полностью иностранными. За 5 месяцев 2023 года в регионах нашей страны создано ещё 22 совместных предприятия.

За последние 5 лет количество созданных в Узбекистане совместных предприятий с азербайджанским капиталом увеличилось в 4 раза. Только за два года вновь начали работу порядка 40 предприятий. В свою очередь, в Азербайджане успешно работают более 70 предприятий с участием узбекского капитала.

Предприятия с азербайджанскими инвестициями в основном ведут деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, профессиональных услуг, общественного питания и гостиничных услуг, образования и здравоохранения, финансовых услуг и услуг в сфере ИКТ.

Но у нас имеется огромный потенциал сотрудничества также и в сфере сельского хозяйства и промышленности.

Узбекистан и Азербайджан могут предоставить друг другу уникальные возможности по обеспечению доступа на новые рынки – только вследствие географического расположения Узбекистан может обеспечить Азербайджану выход на Азиатские рынки, а Азербайджан – доступ Узбекистану на рынки Европы. Заключенные же странами соглашения еще больше расширяют перспективность сотрудничества.

Так, Узбекистан включен в программу преференций GSP+ Евросоюза, а Азербайджан имеет опыт по созданию производства продукции, соответствующего стандартам Европы – объединяя преимущества друг друга страны могут достичь большего.

По мнению представителей министерств Узбекистана и Азербайджана экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до $1 млрд. Для этого, в частности, планируется увеличить взаимные поставки востребованной продукции и создать площадки для прямых бизнес-контактов.

Согласно данным UN Comtrade, в 2022 году товарооборот агропродовольственной продукции между Узбекистаном и Азербайджаном составил $40,8 млн, увеличившись по сравнению с 2021 годом в 2 раза. В целом за 5 лет товарооборот агропродовольственной продукции между странами увеличился почти в 5 раз.

В 2022 году экспорт агропродовольственных товаров Узбекистана в Азербайджан составил $35,1 млн. Основными статьями агропродовольственного экспорта Узбекистана явились табак, изюм, овощи бобовые, арахис, грецкий орех очищенный, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао.

Агропродовольственный импорт из Азербайджана в Узбекистан в 2022 году составил $5,7 млн. В основном Узбекистан импортировал фундук, миндаль, маргарин, прочие растительные жиры и масла, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, безалкогольные напитки, продукты для кормления животных, семена клевера и др.

Сегодня в Азербайджане налажено практически безотходное производство на основе граната. Кроме употребления в свежем виде, в республике организовано производство из граната соков, алкогольных напитков, национального соуса “наршараб”, а кожура граната и масло из его семян используется в косметологическом, фармацевтическом производстве. Гранатовая продукция активно экспортируется в соседние страны и пользуется огромной популярностью.

В Узбекистане гранат тоже занимает важное место в культуре населения. К примеру, многие туристы специально ищут по рынкам Узбекистана в поисках керамических изделий с гранатом: декоративный фигурки граната и посуда в виде граната, блюда-ляганы, чайники, косушки, пиалки и наборы посуды с изображением граната.

В Узбекистане ежегодно выращивается около 70-80 тыс. тонн граната. Особенно знаменит Шерабадский гранат.

Однако в Узбекистане гранат в основном потребляют в свежем виде. Переработка этих плодов развита слабо, что приводит зачастую к значительному уровню порчи и выброса продукции. Вместе с тем, в Узбекистан импортируется как гранатовый сок, так и «наршараб» из Турции и Азербайджана.

Таким образом, организация совместных предприятий по переработке граната является очень перспективным проектом сотрудничества Азербайджана и Узбекистана стран.

Всем известно, что Узбекистан – солнечная родина вкуснейших и сочных фруктов, бахчевых и ягод. Все это потребляется в свежем и сушеном виде, как внутри страны, так и на экспорт. Узбекская продукция пользуется огромной популярностью и известностью в мире.

Только по итогам 2022 года объем экспорта плодоовощной продукции вырос на 18,5% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года и составил 1 730,6 тыс. тонн, или 1 134,3 млн долл. США. Доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта страны составила 5,9%.

Наибольшую долю в экспорте плодоовощной продукции занимают виноград (включая сушенный) - 24,7%, маш - 8,2%, персик - 6,0%, томат - 5,1%, хурма - 4,6%, лук - 3,7%, капуста - 3,5%, дыня и арбуз - 3,3%.

Однако, промышленная консервация фруктов и плодоягодных – изготовление джемов, варенья, компотов, конфетюр и т.д. в республике меньше развита, чем консервация овощей. В основном распространено лишь консервация на дому, где могут нарушаться технологии приготовления и с каждым годом семьи меньше заготавливают сладкую консервацию, поскольку трудоемко и затратно.

В Азербайджане же ни один прием пищи наверно не обходится без варенья и компота на столе. В стране накоплен огромный опыт по изготовлению промышленный консервации фруктов и плодоягодных.

Так, объединение даров Узбекистана и опыта производства Азербайджана может стать основой создания совместных предприятий и позволит заполнить рынки региона нашей совместной продукцией, составив активную конкуренцию российской и турецкой продукции.

Одним из перспективных направлений экономического сотрудничества может стать проект в сфере обрабатывающей промышленности.

Узбекистан еще в советское время имел хорошую базу по производству электротехнической продукции: бытовая техника, электрогенераторное оборудование, электрические приборы, и оборудование связи, даже собиралась авиационная техника.

Сегодня Узбекистан является надежным поставщиком в Азербайджан различного рода электротехнической продукции, обладает значительным опытом в данной сфере, а также имеет богатые запасы сырья для обеспечения производства.

В частности, доля электрогенераторных машин составила 5,7%

(7,5 млн. долл.) от общего экспорта узбекских товаров и услуг в Азербайджан, аппаратуры и оборудования электросвязи – 6,0%

(7,9 млн. долл.), электрических машин и приборов – 2,4%

(3,1 млн. долл.).

В свою очередь, в Азербайджане в последние годы стремительно растет производство компьютерной техники и электроники. Кроме того, освоено крупное, конвейерное производство данной продукции, направляемое на экспорт. Для этого Азербайджан широко привлекает иностранные инвестиции, технологии и бренды. Также созданы технопарки, которые способствует поддержке инновационных идей, проектов, а также новых технологических решений на региональном уровне.

В частности, Сумгаитский химический промышленный парк, где наряду с выпуском химической продукцию, также производится продукция машиностроения, может стать надежной основой совместного сотрудничества. Объединив опыт Азербайджана в производстве электроники и Узбекистана в сфере электротехники, имеется возможность создать значимый конгломерат и побороться за ниши продукции на мировом и региональном рынках.

Говоря о возможностях сотрудничества можно также акцентировать внимание на традициях шелководства наших стран, потенциале в сфере развития взаимного туризма, здравоохранения и санаторно-курортного лечения,

Туризм во всем мире стал площадкой, объединяющей людей, когда посредством посещения стран люди знакомятся с культурой, обычаями, историей и духом народа, что сближает людей в понимании друг друга.

Азербайджан – государство с древней историей, многовековыми традициями, красивой природой и яркой культурой. Здесь можно увидеть древние петроглифы, зороастрийские храмы, восточные дворцы, современные музеи, насладиться теплым морем, бескрайними пляжами, посетить многочисленные фестивали и концерты. Из числа иностранных граждан, посетивших Азербайджан в 2022 году, 1 млн 602,3 тыс. человек – 25,6 тыс. человек туристы из Узбекистана, или 1,6%.

В тоже время Узбекистан, расположенный в самом сердце Центральной Азии, славится многочисленными архитектурными памятниками и великолепными дворцами старинных городов Самарканда, Хивы, Бухары и др. Также невероятные природные ландшафты, руины крепостей прошлых цивилизаций, ярчайшие культурные события, гастрономические изыски и известные ремесленные мастерские привлекают в Узбекистан большое число туристов с разных частей света. Также святые места двух мировых религий являются магнитом притяжения паломников. Число иностранных граждан, посетивших Узбекистан в 2022 году, составило 5,2 млн человек, а из Азербайджана - 10,4 тысячи, или 0,2%.

В развитие сферы туризма заложен огромный потенциал, реализуя который совместно две страны могут получить большие выгоды от взаимного сотрудничества.

Таким образом, Азербайджан и Узбекистан, которые имеет много точек соприкосновения в разных сферах как экономики, языка, истории, имеют возможность выйти на новые азиатские и европейские рынки, развивая взаимовыгодное экономическое сотрудничество.