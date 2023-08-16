«PASHA Holding» приглашает основателя компании «Apple» в Баку!

Стив Возняк, один из основателей «Apple», примет участие в мероприятии «InMerge Innovation Summit», которое пройдет 30 ноября - 1 декабря в Баку. Следует отметить, что «InMerge Innovation Summit», считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании региона, стартапы, а также инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций, что, в свою очередь, положительно повлияет на инновационную экосистему в регионе и в стране в частности.

Стив Возняк, один из основателей «Apple», примет участие на данном мероприятии в качестве спикера и расскажет о трендах в области технологий, а также поделится своим опытом.

В мероприятии также примут участие Чаглаян Четин, Президент группы компаний «Trendyol», Джалал Гасымов, Главный исполнительный директор «PASHA Holding», известный спикер TED Майкл Рингел и десятки людей, зарекомендовавших себя в своей сфере. Н саммите также будут презентации, дискуссии и семинары по электронной коммерции, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и многим другим темам.

На мероприятии планируется участие более 3800 гостей и около 100 стартапов.

Билеты на это важное для сферы инноваций и технологий мероприятие можно приобрести со скидкой, а именно за 150 долларов (вместо 500) до 10 сентября. Узнать больше о мероприятии и приобрести билеты можно на сайте inmerge.az.