БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере индустриальных парков.

Об этом на своей странице в X (Twitter) сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, передает в понедельник Trend.

"На встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы провели полезные переговоры о расширении экономико-торговых отношений между двумя странами, поощрении взаимных инвестиций, реализации совместных проектов, а также обсудили перспективы сотрудничества с Узбекистаном в сфере индустриальных парков", - говорится в публикации.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам 2022 года составил 181,2 миллиона долларов США (рост на 52,4 процента по сравнению с показателем 2021 года). Экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до 1 миллиарда долларов.

По состоянию на первое июля 2023 года в Узбекистане действовали 204 предприятия с участием азербайджанского капитала (в 2017 году – 71), из них 67 совместных и 137 иностранных предприятий. С начала текущего года создано 22 совместных предприятия.