ЕБРР привержен поддержке амбиций Азербайджана в области возобновляемой энергии - Наталья Моуравидзе (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможности сотрудничества с несколькими азербайджанскими банками на 2023 год и последующий период.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала Наталья Моуравидзе, руководитель операций ЕБРР в Азербайджане.

"Одной из наших ключевых целей в Азербайджане является укрепление местных финансовых институтов, чтобы они, в свою очередь, могли обеспечить частному сектору легкий доступ к финансированию, необходимому для его роста. Мы также активно стимулируем рост финансовых рынков", - сказала она.

По ее словам, банк также стремится расширить участие в торговом финансировании и кредитовании микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

"В ближайшие годы наше внимание будет сосредоточено на повышении конкурентоспособности, продвижении инициатив в области "зеленого" финансирования, поддержке женщин в бизнесе и повышении занятости молодежи. Впереди еще много работы, чтобы поспособствовать процветанию малого и среднего бизнеса в Азербайджане", - отметила глава ЕБРР в стране.

Кроме того, как отметила Моуравидзе, банк готов пересмотреть стратегию по стране для Азербайджана.

"Азербайджан работает над созданием большего количества возможностей для инвесторов, которые хотят воспользоваться его богатыми природными ресурсами, стратегическим расположением и растущим частным сектором. Как указано в программе страны на 2030 год, сегодняшний Азербайджан уделяет приоритетное внимание рыночным реформам, благоприятному для бизнеса управлению и либерализации торговли", - сказала она.

По словам Моуравидзе, в следующей страновой стратегии ЕБРР будут учтены все эти принципы. Период проверки быстро приближается, и банк уже готовится к взаимодействию с органами власти, клиентами и партнерами.

"Что я могу с уверенностью сказать на данном этапе, так это то, что диверсификация и экологизация экономики Азербайджана, а также наши усилия по расширению доступа местного бизнеса к финансированию останутся главными приоритетами нашей работы в стране", - добавила она.

Говоря о других инициативах, глава ЕБРР в стране отметила, что банк остается в тесном контакте с различными разработчиками, которые планируют реализовать новые проекты по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане.

"Мы очень гордимся тем, что поддержали проект первой частной солнечной электростанции в Гарадаге. Установленная мощность там составит 230 мегаватт. Тем не менее, мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы также работаем с министерством энергетики Азербайджана над разработкой схемы аукционов по возобновляемым источникам энергии, и ожидаем проведения первого такого аукциона к концу года. ЕБРР находится в тесном контакте с различными разработчиками, которые планируют реализовать новые проекты по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке амбиций Азербайджана в области возобновляемых источников энергии, заявленных в рамках решительных обязательств страны по Парижскому соглашению", - добавила она.

Моуравидзе также отметила, что ЕБРР с большим интересом следит за развитием событий в рамках инициативы по прокладке черноморского подводного кабеля.

"Это очень амбициозный проект, направленный на подключение Азербайджана и Грузии к европейским электросетям. На данный момент мы знаем, что проект находится на стадии исследования, но мы полностью готовы изучить потенциальные возможности в плане инвестиций не только в эту инициативу, но и в другие проекты, связанные с электросетями, по всему региону в целом и Азербайджану в частности", - сказала она.

Более того, как отметила глава представительства ЕБРР в Азербайджане, также имеется большой потенциал для производства экологически чистого водорода.

"ЕБРР работает с правительством Азербайджана с 2022 года над оценкой потенциала низкоуглеродной водородной экономики в стране. Исследование показало, что Азербайджан имеет высокий потенциал для производства возобновляемого водорода, который, в свою очередь, может поддержать местную повестку декарбонизации и обеспечить конкурентоспособным по цене возобновляемым топливом регионы с высоким спросом, такие как Европейский союз. Сейчас необходимо разработать национальную водородную стратегию, в которой приоритетное внимание уделяется законам и рамкам устойчивого развития для стимулирования производства низкоуглеродистого водорода. В связи с этим Азербайджану также необходимо будет привести такую стратегию в соответствие с соответствующими международными законами и нормативными актами. После этого могли бы начаться работы по расширению производства возобновляемой энергии и дальнейшему развитию электросети, конечно, в соответствии с будущим спросом", - пояснила она.

Моуравидзе считает, что сотрудничество ЕБРР и Азербайджана еще не достигло своего полного потенциала.

"На протяжении трех десятилетий нашей работы в Азербайджане мы построили очень прочные отношения с правительством, частным сектором и другими заинтересованными сторонами. В последнее время появилось множество историй успеха, таких как наша программа "Зеленые города" в Гяндже, инвестиции в Aztelekom и финансирование первой солнечной электростанции коммунального масштаба в Гарадаге. Наш диалог с министерствами экономики, финансов, энергетики, образования и другими государственными учреждениями также был весьма плодотворным. Я уверена, что мы можем сделать больше, и ключевым приоритетом для меня во время моего пребывания здесь будет использование этих строительных блоков для укрепления этого давнего партнерства между ЕБРР, правительством и частным сектором Азербайджана", - заключила Наталья Моуравидзе.