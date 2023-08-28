Строительство автодороги Агдам - Физули продолжается ускоренными темпами (ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:53)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поезки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года, продолжается ускоренными темпами.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

"Данная дорога является одним из проектов, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Длина дороги с 4 полосами движения составляет 64,8 км, ширина проезжей части - 15 метров, ширина обочин - 3,75 метра в каждом направлении, ширина разделительной полосы - 4 метра, ширина дорожного полотна - 26,5 метра.

В настоящее время на автомобильной дороге продолжаются работы по удалению непригодного грунта, расширению дорожного покрытия, строительству нового дорожного полотна, дорожного основания, подпорной стены длиной 380 метров, строительству водопропускных труб различных размеров, водоотводов, а также резервных переходов, предназначенных для подземных и коммуникационных линий.

На участке 0-32,4 км дороги в рамках проекта завершено строительство 9 резервных переходов и 17 водопропускных труб. Кроме того, работы по удалению растительного покрова были выполнены на 68,55 процента, буровые работы - на 61,52 процента, по строительству дорожного полотна - на 32,60 процента. Также завершено строительство 8 прямоугольных, 17 круглых водопроводных труб, одного транспортного и одного пешеходного переходов. В настоящее время продолжаются строительные работы на трех мостах и других участках. Физический прогресс на данном участке (0-32,4 км) дороги составляет 16,24 процента.

На 32,4-64,8 км участке дороги завершены земляные работы, в настоящее время проводятся работы по выравниванию и строительству нижнего слоя основания дороги. В указанной части построены 4 перехода и 11 коммуникационных труб, а также 25 водопропускных труб различного диаметра.

Строительство опор моста, построенных на этом участке, близится к завершению. Земляные работы на указанном участке выполнены на 56 процентов, работы по строительству искусственных сооружений - на 50 процентов, дорожного полотна - на 11,2 процента. В целом строительные работы выполнены на 22 процента.

На предусмотренных проектом участках 1, 6, 12, 37 и 63 км дороги ведется строительство 5 автомобильных мостов. На мостах продолжается бетонирование свай и строительство опор.

Строительные работы выполняются в соответствии с требованиями ”Строительных норм и правил". Для завершения строительства в соответствии с составленным графиком на территорию было привлечено необходимое количество сил.

Отметим, что автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автомобильной дороги Барда-Агдам, проходит по территории Агдамского, Агджабединского, Физулинского районов.

Строительство дороги обеспечит комфортное передвижение от Барды до Агдама и Физули, а также в обратном направлении.