Государство останется основным акционером банка АВВ

БАКУ/Trend/ - “Привлечение частных инвестиций в банк АВВ ускорит процессы развития банка” - об этом говорится в ответах пресс-службы банка АВВ на вопросы СМИ по поводу «Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия Азербайджанской Республики» от 31 августа 2023 года.

Отмечается, что государство остается основным инвестором банка, при этом предполагается привлечение мелких частных инвестиций за счет которых снижается государственная доля. С целью расширения участия граждан Азербайджана в управлении государственными учреждениями, развития рынка ценных бумаг и создания альтернативных инвестиционных возможностей, преимущество будет отдаваться привлечению в банк не крупных частных инвесторов, а миноритарных акционеров.

В пресс-службе также сообщили, что за прошедшие несколько лет претворен в жизнь ряд проектов в направлении по усилению позиции капитала банка АВВ, эффективности деятельности, управлению в соответствии с современными корпоративными стандартами, цифровизации, усовершенствовании кредитной, рисковой, кадровой политики, развитии сети обслуживания и в связи с этим достигнуты существенные результаты. Банк АВВ и сегодня успешно продолжает все намеченные проекты развития.

Привлечение частных инвестиций в государственные предприятия приведет к развитию рынка ценных бумаг, на который Банк ABB в последнее время активно выходит как на новое направление бизнеса. А также будет способствовать расширению участия граждан в управлении банком и диверсификации корпоративного управления: «Все это создаст дополнительные возможности для достижения банком АВВ своих целей в новом стратегическом периоде», – говорится в сообщении пресс-службы.