Первый вице-президент ЕБРР посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития, руководитель группы обслуживания клиентов Юрген Ригтеринк совершит визит в Азербайджан.

Как сообщили Trend в ЕБРР, его визит на Кавказ начнется в Армении, продолжится в Грузии и завершится в Азербайджане.

В рамках своего визита Ригтеринк планирует встретиться с правительственными чиновниками, руководителями центральных банков, лидерами бизнеса и представителями международных финансовых организаций в каждой стране.

В Азербайджане он примет участие в запуске государственно-частного партнерства в области технического и профессионального образования и переподготовки кадров, организованного Государственным агентством профессионального образования и Avrora Group, направленного на укрепление кадрового потенциала в пищевой промышленности.

"Кавказ является важным регионом для Банка, и мы намерены оказывать постоянную поддержку устойчивому экономическому развитию региона посредством наших инвестиций, консультационных услуг и участия в политике", - сказал Ригтеринк в преддверии визита.

ЕБРР инвестировал более 10 миллиардов евро в 680 проектов по всему Кавказу, как в частном, так и в государственном секторах.