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Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»

Экономика Материалы 4 сентября 2023 11:50 (UTC +04:00)
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»

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БАКУ/Trend/ - Жаркие летние дни уже позади и начинается новый сезон. С приходом осени предприниматели задумываются о реализации новых бизнес-планов или расширении существующего бизнеса.

Банк Республика, который всегда поддерживает реальный бизнес, запускает кампанию микро кредитам «Золотая осень – ноль процентов» для владельцев агро и микробизнеса!

Так, в рамках акции, которая продлится до 30 ноября, клиентам, взявшим микро и агрокредиты в Банке, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА будут предоставлены в ПОДАРОК!

Кроме того, предприниматели получат возможность взять до 50.000 манат микро кредиты, начиная с 10% годовых, на 48 месяцев и с 0% комиссией.

Другие особенности кампании:

  • Возможность приобретения кредита без поручителя;
  • Возможность приобретения кредита траншами ( по частям);
  • Возможность открытия кредитной линии;
  • Льготный период - до 12 месяцев;
  • Бесплатный график платежей;
  • Отсутствие страхового взноса;
  • Отсутствие затрат на оценку;
  • Дебетовая карта NeoKart – скидка 50%.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Для достижения своих бизнес-целей выберите Банк Республику и воспользуйтесь выгодными условиями!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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