Moody's пересмотрело базовую кредитную оценку SOCAR (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Агентство Moody's Investors Service пересмотрело базовую кредитную оценку (BCA) Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) с ba3 до ba2, передает во вторник Trend.

Одновременно Moody's подтвердило корпоративный рейтинг SOCAR (CFR) на уровне Ba1. Прогнозы остаются стабильными.

«Решение агентства пересмотреть базовую кредитную оценку SOCAR, отражает улучшение финансовых и кредитных показателей компании на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти и газа, стратегическое значение компании для правительства Азербайджана, а также больше дисциплины в принятии стратегических решений и решений акционеров, инвестиционные расходы и распределение акционеров, что приводит к положительному генерированию денежных средств и хорошей ликвидности», - говорится в сообщении агентства.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению Азербайджан, а также Европы.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

X: @Lyaman_Zeyn