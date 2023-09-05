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Швейцарские компании готовы поддержать Азербайджан в восстановлении Карабаха

Экономика Материалы 5 сентября 2023 19:32 (UTC +04:00)
Швейцарские компании готовы поддержать Азербайджан в восстановлении Карабаха

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Несколько швейцарских компаний уже изъявили желание участвовать в восстановлении Карабаха.

Как передает Trend, об этом сказал поверенный в делах Швейцарии в Азербайджане Александр Хоффет в ходе мероприятия, посвященного празднованию Национального праздника Швейцарии.

«Компании из Швейцарии уже успешно работают в Азербайджане. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) давно присутствует на нашем рынке. Швейцарские компании готовы предоставить свои передовые технологии Азербайджану для применения в восстановлении Карабаха», - отметил он.

Хоффет подчеркнул, что фиксируется заметный рост товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией.

«После пандемии наша совместная экономическая комиссия наконец смогла провести встречу. Однако стоит отметить, что реальный потенциал все еще не достигнут», - добавил он.

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