Швейцарские компании готовы поддержать Азербайджан в восстановлении Карабаха

БАКУ /Trend/ - Несколько швейцарских компаний уже изъявили желание участвовать в восстановлении Карабаха.

Как передает Trend, об этом сказал поверенный в делах Швейцарии в Азербайджане Александр Хоффет в ходе мероприятия, посвященного празднованию Национального праздника Швейцарии.

«Компании из Швейцарии уже успешно работают в Азербайджане. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) давно присутствует на нашем рынке. Швейцарские компании готовы предоставить свои передовые технологии Азербайджану для применения в восстановлении Карабаха», - отметил он.

Хоффет подчеркнул, что фиксируется заметный рост товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией.

«После пандемии наша совместная экономическая комиссия наконец смогла провести встречу. Однако стоит отметить, что реальный потенциал все еще не достигнут», - добавил он.