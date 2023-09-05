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Работа торгово-экономической комиссии Азербайджана и Швейцарии поспособствует дальнейшему развитию связей - замглавы МИД

Экономика Материалы 5 сентября 2023 19:43 (UTC +04:00)
Работа торгово-экономической комиссии Азербайджана и Швейцарии поспособствует дальнейшему развитию связей - замглавы МИД

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Работа совместной торгово-экономической комиссии между Азербайджаном и Швейцарией будет способствовать дальнейшему развитию наших отношений.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе мероприятия, посвященного празднованию Национального праздника Швейцарии.

«Азербайджан поддерживает инициативу швейцарских компаний по участию в восстановлении освобожденных земель. Мы также подчеркиваем успешную работу Государственной нефтяной компании Азербайджана в Швейцарии, и надеемся, что наше экономическое сотрудничество продолжит процветать», - сказал он.

Как отметил замглавы МИД, также одним из позитивных шагов является тот факт, что в октябре в Швейцарии прошла первая встреча на уровне министров иностранных дел по урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

Мамедов выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией.

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