Работа торгово-экономической комиссии Азербайджана и Швейцарии поспособствует дальнейшему развитию связей - замглавы МИД

БАКУ /Trend/ - Работа совместной торгово-экономической комиссии между Азербайджаном и Швейцарией будет способствовать дальнейшему развитию наших отношений.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе мероприятия, посвященного празднованию Национального праздника Швейцарии.

«Азербайджан поддерживает инициативу швейцарских компаний по участию в восстановлении освобожденных земель. Мы также подчеркиваем успешную работу Государственной нефтяной компании Азербайджана в Швейцарии, и надеемся, что наше экономическое сотрудничество продолжит процветать», - сказал он.

Как отметил замглавы МИД, также одним из позитивных шагов является тот факт, что в октябре в Швейцарии прошла первая встреча на уровне министров иностранных дел по урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

Мамедов выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией.