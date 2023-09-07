Общая протяженность улично-дорожной сети в городе Кяльбаджар превысит 27 километров

БАКУ/Trend/- Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики о вопросах, связанных с управлением в области градостроительной деятельности на освобожденных от оккупации территориях, соответствующим учреждениям-заказчикам в Кяльбаджарском районе для строительства 40 объектов выделено 400 гектаров земли.

Как передает Trend, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намиг Гумматов, выступая на проходящем в Кяльбаджаре заседании рабочей группы по вопросам градостроительства.

«В Кяльбаджаре, в рамках строительства улично-дорожных сетей восстанавливаемых населенных пунктов, продолжаются проектировочные работы на участке длиной 18,87 километра городской улично-дорожной сети общей протяженностью 27,08 километра. В ближайшее время они будут переданы на экспертизу», - отметил первый заместитель председателя.