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Общая протяженность улично-дорожной сети в городе Кяльбаджар превысит 27 километров

Экономика Материалы 7 сентября 2023 12:41 (UTC +04:00)
Общая протяженность улично-дорожной сети в городе Кяльбаджар превысит 27 километров

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/- Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики о вопросах, связанных с управлением в области градостроительной деятельности на освобожденных от оккупации территориях, соответствующим учреждениям-заказчикам в Кяльбаджарском районе для строительства 40 объектов выделено 400 гектаров земли.

Как передает Trend, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намиг Гумматов, выступая на проходящем в Кяльбаджаре заседании рабочей группы по вопросам градостроительства.

«В Кяльбаджаре, в рамках строительства улично-дорожных сетей восстанавливаемых населенных пунктов, продолжаются проектировочные работы на участке длиной 18,87 километра городской улично-дорожной сети общей протяженностью 27,08 километра. В ближайшее время они будут переданы на экспертизу», - отметил первый заместитель председателя.

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