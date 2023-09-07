19 молодых людей поступили в университет при поддержке Группы Компаний Veyseloglu

БАКУ /Trend/ - Группа Компаний предоставила 76 молодым людям возможность получить высшее образование

Группа Компаний Veyseloglu продолжил сотрудничество с проектом поддержки молодежи «Построй свое будущее!» и помог 19 абитуриентам в этом году поступить в высшие учебные заведения.

В 2022-2023 учебном году группа поддержала подготовку 20 абитуриентов из Кюрдамира и Гаджигабула к получению высшего образования. В результате 19 претендентам было присвоено звание студента. Многие из них продолжат обучение в различных университетах Баку на основе госзаказа.

Группа Компаний Veyseloglu уже четыре раза спонсировала этот проект, и за это время он дал возможность 76 молодым людям получить образование.

«Построй свое будущее!» — проект, направленный на развитие молодежи. В рамках проекта молодым людям с высокими интеллектуальными способностями, проживающим в Баку и регионах, желающим учиться в высших школах, предоставляется возможность повысить свои знания и получить высшее образование. Учащиеся 11-х классов, участвующие в проекте, в течение года участвуют в дополнительных занятиях и экзаменах, получают психологическую поддержку и различные развивающие мероприятия.