Преимущества для предпринимателей, открывших счет в Azer Turk Bank

БАКУ /Trend/ - Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, желающим стать клиентами Azer Turk Bank, достаточно отправить в банк онлайн-заявку на открытие счета. После подачи заявки Банк связывается с клиентом посредством телефона и при необходимости сотрудник Банка приезжает по адресу и выполняет сопутствующую операцию.

Клиенты могут открывать различные типы счетов в разных валютах без уплаты каких-либо комиссий.

Бизнес карты, используемые руководителями и сотрудниками компании для оплаты командировочных, представительских и других деловых расходов, представляются Банком предпринимателю в подарок.

Также Azer Turk Bank предлагает своим клиентам бесплатно карту «Sahibkar», которая представляет собой универсальный инструмент, созданный для оказания всех банковских услуг, сочетающий в себе возможности как традиционной платежной карты, так и расчетного счета.

Управление счетами без комиссии, а также назначение индивидуальных менеджеров – это также внимание, уделяемое Банком своим клиентам.

В то же время Azer Turk Bank предлагает первичную налоговую консультацию и первичную государственную регистрацию, подготовку налоговой декларации, бухгалтерские и консультационные услуги тем, кто обращается с просьбой об открытии банковского счета с целью открытия собственного бизнеса.

Наряду со всем этим, предприниматели, являющиеся клиентами Azer Turk Bank, могут воспользоваться специальными льготными тарифами, подключившись к корпоративной системе интернет-банкинга «ATB Business». Также с помощью нового функционала, запущенного в сервисе «ATB Business», стало возможно формирование договора на заказ зарплатных карт и подписание его со стороны клиента и банка в электронной форме. Следует отметить, что с зарплатных карт, принадлежащим Azer Turk Bank, можно снять средства во всех банкоматах страны без комиссии.

Также, недавно банк предоставил своим клиентам новое приложение atb-pos.

Это приложение позволяет принимать бесконтактные платежи в любом месте и в любое время на мобильных устройствах Android, включая все возможности традиционных POS-терминалов.

Приложение ATB POS можно бесплатно скачать в Google Play.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру 945.