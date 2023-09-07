Азербайджан и ЕБРР оценили перспективы сотрудничества в энергосекторе

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, сообщает в четверг Trend.

"Мы провели плодотворные переговоры по развитию сотрудничества Азербайджана и ЕБРР в области энергетики. Вместе с Банком мы оценили перспективы проектов возобновляемой энергетики, "зеленого" энергетического коридора Каспий-ЕС и Южного газового коридора", - написал Шахбазов на своей странице в социальной сети "X" (Twitter).

Отметим, что кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане по состоянию на 31 июля 2023 года составил 787 миллионов евро. ЕБРР является крупнейшим инвестором в Азербайджане, где он работает с 1992 года. Ожидается, что в течение следующих трех лет портфель инвестиционных проектов составит 750 миллионов долларов США. Банк планирует израсходовать 300 миллионов долларов в ряде отраслей в 2023 году, включая энергетику, транспорт, частный сектор, малые и средние предприятия, а также банковскую отрасль.