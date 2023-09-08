Поддержка транспортно–логистического потенциала Азербайджана останется одним из основных приоритетов ЕБРР - первый вице-президент банка (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - ЕБРР является давним партнером Азербайджана. Уже более трех десятилетий прошло с установления прочных отношений банка с государственным и частным секторами страны, однако мы думаем, что это только начало пути.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юрген Ригтеринк.

Визит в Баку - важный шаг в расширении партнерства ЕБРР с Азербайджаном

Я рад вернуться в Азербайджан, где в последний раз я был непосредственно перед пандемией. Прекрасно видеть, что Баку сейчас возвращается к своему прежнему ритму.

Страна прошла долгий путь со времени нашего исторического сотрудничества по Южному газовому коридору, когда мы инвестировали 1,7 миллиарда евро в трубопроводы "Шах-Дениз II", TANAP и TAP.

Экономика преодолела множество вызовов и стала более устойчивой. В настоящее время существует амбициозная программа декарбонизации, подкрепленная обязательствами Азербайджана по Парижскому соглашению. Мы также отмечаем, что видение страны на период до 2030 года ставит во главу угла рыночные реформы, благоприятное для бизнеса управление и либерализацию торговли.

И теперь мы возвращаемся к вопросу: как мы можем помочь в достижении ваших обновленных приоритетов?

После нашей встречи в Давосе в начале этого года я был рад вновь провести замечательную встречу с Президентом Ильхамом Алиевым. Мы обсудили конкретные шаги по ускорению деятельности ЕБРР в стране и за ее пределами, и я хотел бы поблагодарить Президента Ильхама Алиева и его администрацию за предоставленную возможность.

Мы также провели отраслевые обсуждения с несколькими ключевыми правительственными министрами и заинтересованными сторонами и имели возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с некоторыми из наших клиентов из частного сектора.

Суть этих встреч и теплый прием, который мы получили, вселяют в нас надежду на то, что наше партнерство с Азербайджаном значительно расширится в ближайшие годы.

Роль ЕБРР в программе декарбонизации Азербайджана

Мы играем активную роль в программе декарбонизации Азербайджана, как с точки зрения внутреннего производства "зеленой" энергии, так и ее экспорта. Наша поддержка в значительной степени направлена на инвестиции в сочетании с дополнительным политическим диалогом и технической помощью.

Что касается инвестиций, прошлый год был историческим, поскольку мы поддержали строительство первой частной солнечной электростанции коммунального масштаба в Гарадаге. Я уверен, что этот проект станет одним из многих последующих проектов в Азербайджане такого рода, поддержку которых будет осуществлять наш банк.

Что касается политической поддержки, то наши команды работают с министерством энергетики Азербайджана над схемами аукционов по возобновляемым источникам энергии, и мы ожидаем проведения первого такого аукциона уже к концу этого года.

Одновременно мы работаем с нашими азербайджанскими партнерами над оценкой перспектив производства низкоуглеродистого водорода. Наше исследование показало, что страна более чем способна производить его по конкурентоспособным на международном уровне ценам.

Эти меры в сочетании с нашими совместными усилиями по улучшению электросетевого хозяйства по всей стране обеспечивают хорошее начало, но есть несколько важных шагов, которые необходимо предпринять, чтобы реализовать экологические амбиции страны.

Азербайджану необходимо разработать национальную водородную стратегию с уделением приоритетного внимания законам и рамкам устойчивого развития, которые также были бы приведены в соответствие с соответствующими международными нормами. Кроме того, страна нуждается в дальнейшем укреплении своей энергосистемы.

Многое также будет зависеть от потенциальных знаковых проектов, таких как перепрофилирование инвестиций в существующие газопроводы, и результатов технико-экономических обоснований таких амбициозных проектов, как черноморский подводный кабель.

Мы с большим интересом наблюдаем за этими событиями и готовы предложить дальнейшую поддержку стремлению Азербайджана к более экологичному и устойчивому будущему.

ЕБРР стремится поддержать развитие потенциала Среднего коридора

До недавнего времени до 95 процентов грузовых перевозок между Китаем и Европейским союзом осуществлялось по Северному коридору. Но война в Украине показала всем настоятельную необходимость диверсификации в сторону от этого маршрута.

Мы видим, что международные перевозчики все чаще ищут альтернативы, что приводит к росту интереса к так называемому Среднему коридору.

Такое развитие событий открывает новые торговые возможности для Кавказа и Центральной Азии, облегчая железнодорожные грузовые перевозки Китай-Европа и извлекая из них выгоду.

Мы поддерживаем Азербайджан и другие страны на этом маршруте, чтобы максимально использовать его потенциал, и одним из способов сделать это является инвестирование в логистические и транспортные узлы в этих странах.

Мы активно поддерживаем наших клиентов, частных или суверенных, участвующих в соединении Центральной Азии с Кавказом. Недавно мы инвестировали в складское помещение недалеко от Баку, профинансировали модернизацию железной дороги в Казахстане и сотрудничали с Морским агентством Грузии, чтобы помочь улучшить системы управления портами. Это одни из нескольких проектов, осуществленных ЕБРР для улучшения мощностей Среднего коридора.

В будущем наша поддержка транспортно-логистического потенциала Азербайджана останется одним из наших основных приоритетов в стране.

ЕБРР запускает государственно-частное партнерство в области технического и профессионального образования

Вчерашнее мероприятие стало свидетельством преимуществ сотрудничества между государственным и частным секторами.

Avrora Group - наш надежный партнер и лидер в пищевой промышленности страны. Мы поддержали компанию в выявлении пробелов в навыках в ее секторе и совместно разработали программу по обучению молодых студентов соответствующим навыкам. При нашей поддержке Avrora Group теперь будет сотрудничать с Государственным агентством профессионального образования Азербайджана в пилотном проекте по новому техническому и профессиональному обучению.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании, объединив усилия, чтобы помочь решить проблему нехватки квалифицированных кадров в более широкой отрасли инклюзивным и учитывающим гендерные аспекты образом.

Помимо выгод для экономики в целом, такие проекты оказывают реальное воздействие, открывая новые экономические возможности для всех. Я уверен, что это будет одно из многих других успешных государственно-частных партнерств в Азербайджане.

Проект ЕБРР "Зеленые города" процветает в Гяндже

Программа ЕБРР "Зеленые города" привлекает все больше и больше городов. В настоящее время в ней участвуют более 50 городов для устойчивого решения своих инфраструктурных и экологических проблем.

Гянджа - пока единственный город в Азербайджане, который присоединился к программе, и мы уже подписали там два проекта.

Первый проект направлен на улучшение управления твердыми бытовыми отходами в городе, улучшение состояния окружающей среды и общественного здравоохранения. Второй проект направлен на модернизацию уличного освещения города, что приведет к значительной экономии энергии и повышению безопасности дорожного движения.

Мы гордимся тем, что улучшаем городскую среду для более чем 300 тысяч человек во втором по величине городе Азербайджана, но мы были бы рады, если бы к нам присоединилось еще больше городов.

Если и когда об этом попросят соответствующие органы власти, мы будем рады оценить инвестиционные возможности и в других регионах Азербайджана.

Поддержка ЕБРР азербайджанских банков и малого и среднего бизнеса

На сегодня мы осуществили большую часть инвестиций в частный сектор. Мы активно работаем над тем, чтобы сделать больше в этом направлении, и, где это возможно, предоставлять кредиты в местной валюте.

Одним из наших ключевых приоритетов сейчас является укрепление местных финансовых институтов, чтобы частный сектор имел лучший доступ к финансированию для роста. В рамках этих усилий мы активно работаем над расширением числа наших банков-партнеров в 2023 году и в последующий период.

Кроме того, мы работаем над поддержанием роста финансовых рынков на региональном уровне, одновременно расширяя наше участие в торговом финансировании.

Мы также ищем способы увеличить объем кредитования микро-, малых и средних предприятий и поддержать конкурентоспособность МСП, экологичное финансирование, предприятия, возглавляемые женщинами, и возможности трудоустройства молодежи.

Возможностей предостаточно, но впереди у нас еще много работы. Наша команда в Баку будет держать вас в курсе наших успехов.