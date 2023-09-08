Завершилась летняя программа стажировок Yelo Bank

БАКУ /Trend/ - Основная цель традиционной программы «Yelo Summer Challenge», которая проводится уже в третий раз, – сделать летние каникулы студентов и выпускников, желающих построить карьеру в банковской сфере незабываемыми и полезными. На заключительном мероприятии программы, которая длилась почти 2 месяца, всем участникам были вручены рекомендательные письма и сертификаты.

«Yelo Summer Challenge» вызвал большой интерес со дня его объявления и предоставил полезный опыт более чем 100 молодым людям. Участники направляются по департаментам в соответствии с их знаниями и интересами. В ходе программы они познакомились с командной работой корпоративной среды и работали над различными проектами с высококвалифицированным и опытным персоналом. Молодые люди, успешно завершившие программу, обеспечиваются постоянной работой в Yelo Bank. Отметим, что этом году один участник программы уже стал членом команды Yelo, а еще один участник после получения высшего образования будет трудоустроен в Банк.

Yelo Bank продолжит реализовывать различные проекты поддержки, придерживаясь традиции предоставления карьерных возможностей неопытной, но потенциальной молодежи. Не забудьте подписаться на аккаунты Yelo Bank и Yelo Team в социальных сетях, чтобы быть в курсе как этих, так и других проектов Банка.

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