Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи

БАКУ /Trend/ - Банк Республика, один из ведущих банков страны, с целью улучшения социального благосостояния малообеспеченных семей продолжает поддержку граждан в рамках программы самозанятости.

На прошлой неделе сотрудники банка встретились с малообеспеченными семьями особо нуждающимися в социальной защите в Гейчайском районе и реализовали их желание открыть свой собственный бизнес. Так, Банк безвозмездно предоставил им скот и корма для создания животноводческих ферм, тем самым стимулировал их к началу предпринимательской деятельности.

Отметим, что в рамках проекта самозанятости Банк Республика до сих пор безвозмездно предоставил активы более 100 безработным, инвалидам, семьям шехидов и ветеранам войны в регионах страны, а также в Баку.

Эти меры осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Как сообщили из банка, меры в рамках программы самозанятости до конца года будут реализованы и в других регионах страны.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.