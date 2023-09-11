ЗАО «AzerGold» в очередной раз получило положительное заключение компании «ARGOR-HERAEUS SA»

БАКУ/Trend/- В рамках программы «Ответственный поставщик» Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов международная авторитетная швейцарская аффинажная компания «ARGOR-HERAEUS SA» представила итоговый отчет о своих наблюдениях в Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold».

Швейцарская компания, с которой ЗАО «AzerGold» сотрудничает в области аффинажа и реализации драгоценных металлов на зарубежных рынках, оценила деятельность Акционерного Общества в соответствии с международными стандартами и критериями прозрачности по 5 функциональным направлениям – горнодобывающим операциям; процессам контроля качества и добычи; охране здоровья, охране труда и окружающей среды; управлению проектами; в рамках права, действующего законодательства, управления и борьба с коррупцией; работе с местным населением.

В итоговом отчете было отмечено, что ЗАО «AzerGold», обладая профессиональной командой, управляет производственным участком и рудниками драгоценных металлов на высоком уровне. Также был рассмотрен уровень соответствия разработанных политик, правил и процедур процессам по всем направлениям деятельности. Кроме того, в отчете выражено удовлетворение крупномасштабными социальными и экологическими проектами, реализуемыми ЗАО в рамках деятельности по корпоративной социальной ответственности, подчеркнуто, что в процессе работы были использованы все разумные средства в рамках национального законодательства для предотвращения или минимизации факторов, которые могут нанести вред окружающей среде.

Таким образом, ЗАО «AzerGold», организовавшее свою деятельность в соответствии с международными стандартами и критериями прозрачности, в очередной раз получило положительное заключение швейцарской компании.

Отметим, что 18–20 июля делегация компании «ARGOR-HERAEUS SA» посетила нашу страну, провела встречи в головном офисе ЗАО, а также побывала на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке, расположенном в Дашкесанском районе. Целью визита было обоснование документированных данных KYC («Know Your Customer» – «Знай своего клиента») и оценка операционных процессов ЗАО «AzerGold» на основе международного опыта, проведение многоуровневых проверок в соответствии с основными мировыми требованиями – процедурам KYC и «Due diligence» («Юридическая экспертиза»). Так, компания получает положительное заключение о возможности аффинажа добытых драгоценных металлов и организации их продажи на зарубежных рынках только после того, как будет установлено, что она соответствует всем требованиям. Напомним, что соответствующее положительное заключение ЗАО «AzerGold» впервые было дано в 2017 году.