Коллекции золотых монет ЗАО «AzerGold» представлены в Германии

БАКУ /Trend/ - Коллекции золотых и серебряных монет, а также золотые слитки Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» представлены в Германии.

В рамках выставки в городе Дюссельдорфе, прошедшей 9–10 сентября в рамках 14-го чемпионата Европы по поло, были представлены изделия 999.9 пробы, выполненные в изысканном стиле и украшенные уникальными узорами.

Золотые и серебряные коллекции ЗАО «AzerGold» были с большим интересом встречены гражданами Германии, а также гостями из разных стран, которые посетили национальный уголок, организованный с целью продвижения бренда «Made in Azerbaijan», представления информации о нашей культуре и искусстве. Посетителям выставки была предоставлена подробная информация о монетах «Центр Гейдара Алиева», «Карабахский ковер: Челеби» «Гобустан», а также «Карабахские жемчужины», «Шуша» и «Хуршидбану Натаван» и других изделиях, пропагандирующих современность, историю и искусство, древние традиции Азербайджана.

Отметим, что ЗАО «AzerGold» в сотрудничестве с Федерацией конного спорта Азербайджана способствует развитию и повышению популярности конного спорта в нашей стране. Так, сборная Азербайджана, участвовавшая в 14-м чемпионате Европы при поддержке Акционерного Общества, заняла второе место в соревнованиях и завоевала серебряные медали.

Напомним, что ЗАО «AzerGold», уделяя особое внимание деятельности по социальной ответственности, поддерживает развитие в нашей стране таких видов спорта, как конный спорт, волейбол, альпинизм. Также Общество реализует успешные проекты по созданию соответствующей инфраструктуры для различных командных видов спорта, в том числе мини-футбола, волейбола и баскетбола, повышению популярности этих видов спорта среди подростков и молодежи в Дашкесанском районе, где ЗАО осуществляет добычу и производственную деятельность.