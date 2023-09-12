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Названы прямые иностранные инвестиции в Азербайджан во втором квартале

Экономика Материалы 12 сентября 2023 12:43 (UTC +04:00)
Названы прямые иностранные инвестиции в Азербайджан во втором квартале

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Во втором квартале 2023 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Азербайджан составили три миллиарда долларов.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

«Общая сумма ПИИ, привлеченных в ненефтяной сектор, составляет 717 миллионов долларов (сокращение за годна 35 процентов). В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 896 миллионов долларов, Турция - 575 миллионов долларов, Кипр - 385 миллионов долларов, РФ - 245 миллионов долларов», - сказал он.

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