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Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo (ФОТО)

Экономика Материалы 12 сентября 2023 17:23 (UTC +04:00)
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/- В Мингячевире состоялся последний день из «Летнего лагеря», проводимых при совместной поддержкеYelo Bank, Фонда развития футбола и Фонда ФИФА. Семидневный лагерь предоставил отличные условия для общения, обучения и развлечения социально уязвимым детям. Для участников было проведено важное обучение жизненным навыкам, эксперты предоставили информацию о правилах охраны окружающей среды, личной гигиены и пожарной безопасности, а также о флоре и фауне мира. Кроме того, дети приняли участие в мастер-классе по современным технологиям и имели возможность посетить Мингячевирский государственный драматический театр, Центр Гейдара Алиева, Центр STEAMи Мингячевирскую ГЭС.

Самой веселой и наполненной адреналином частью лагеря стал футбольный матч между участниками. Перед игрой игроки ФК «Мингячевир», включая председателя клуба Руслана Гамидова, женская теннисистка Басти Рахимова и профессиональный судья Рашад Ахмедов тренировали игроков-любителей. В последний день сборов всем участникам были вручены подарки и сертификаты.

Следует отметить, что данный проект ранее был организован для детей из малообеспеченных семей Нахчывана и Шемахи. Основная цель Yelo Bank в участии в подобных проектах – привить любовь к спорту с детства и поддержать развитие социальных навыков детей.

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Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo (ФОТО)
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo (ФОТО)
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo (ФОТО)
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo (ФОТО)
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo (ФОТО)
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo (ФОТО)
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