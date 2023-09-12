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ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)

Экономика Материалы 12 сентября 2023 17:48 (UTC +04:00)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Согласно стратегии развития сети обслуживания, ТуранБанк предоставил новый отдел « Fəvvarələr » для своих клиентов. В официальной церемонии открытия приняли участие руководители Банка.

Новый отдел, имеющий офис, соответствующий современным стандартам, расположенный по адресу: улица Тарлана Алиярбекова 9, Сабаильского района города Баку, обеспечит более оперативное и удобное использование всех видов банковских продуктов и услуг, кроме кредитования, жителям города и субъектами предпринимательства. Отдел «Fəvvarələr», обладающий всеми необходимыми возможностями, сделает доступными для клиентов традиционные и цифровые банковские услуги и продукты. В соответствии со стратегией цифровизации ТуранБанк стремится постоянно предоставлять своим клиентам электронные и мобильные банковские решения.

Отметим, что отдел «Fəvvarələr» ТуранБанка к услугам клиентов все дни недели, до 00:00.

Активно участвуя в социально-экономическом развитии страны, основной миссией ТуранБанка является содействие малому и среднему предпринимательству и развитию реального сектора экономики.

Действующий с 1992 года, ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 20 точках продаж. Банк, реализовавший различные мероприятия по расширению своей сети филиалов, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах. Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно, перейдя по ссылке.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

ТуранБанк

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ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)
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