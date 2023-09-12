ТуранБанк открыл новый отдел «Fəvvarələr» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно стратегии развития сети обслуживания, ТуранБанк предоставил новый отдел « Fəvvarələr » для своих клиентов. В официальной церемонии открытия приняли участие руководители Банка.

Новый отдел, имеющий офис, соответствующий современным стандартам, расположенный по адресу: улица Тарлана Алиярбекова 9, Сабаильского района города Баку, обеспечит более оперативное и удобное использование всех видов банковских продуктов и услуг, кроме кредитования, жителям города и субъектами предпринимательства. Отдел «Fəvvarələr», обладающий всеми необходимыми возможностями, сделает доступными для клиентов традиционные и цифровые банковские услуги и продукты. В соответствии со стратегией цифровизации ТуранБанк стремится постоянно предоставлять своим клиентам электронные и мобильные банковские решения.

Отметим, что отдел «Fəvvarələr» ТуранБанка к услугам клиентов все дни недели, до 00:00.

Активно участвуя в социально-экономическом развитии страны, основной миссией ТуранБанка является содействие малому и среднему предпринимательству и развитию реального сектора экономики.

Действующий с 1992 года, ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 20 точках продаж. Банк, реализовавший различные мероприятия по расширению своей сети филиалов, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах. Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно, перейдя по ссылке.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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