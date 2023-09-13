БАКУ/Trend/ - Расширяются возможности инвестирования в госпредприятия Азербайджана. Об этом сказали в среду Trend в министерстве экономики страны.

"В Азербайджане последовательно реализуются структурные реформы, направленные на повышение эффективности, либерализацию и диверсификацию экономики. Проводимые реформы также охватывают деятельность государственных предприятий. Применение принципов корпоративного управления в работе госпредприятий, повышение их экономической эффективности и улучшение финансовой устойчивости являются одними из основных факторов, способствующих экономическому развитию страны. Среди преимуществ нового метода управления - передача в управление государственных предприятий созданному с этой целью Азербайджанскому инвестиционному холдингу, в задачи которого входит контроль за их деятельностью через наблюдательные советы. Разделение ответственности и обеспечение отчетности посредством наблюдательных советов создали прочную основу для повышения экономических выгод: перехода от убытков к прибыли, применения политики ответственных расходов, создания новых источников доходов, минимизацию бюджетных дотаций, коммерческая трансформация госпредприятий, осуществляющие переводы в бюджет", - сказали в ведомстве.

Как отмечается, такие факторы как политическая и финансово-экономическая стабильность, благоприятная бизнес-среда, всестороннее развитие свободных рыночных отношений, поддержка устойчивой частной собственности в Азербайджане, ускоряют экономическое развитие и повышают интерес иностранных инвесторов к нашей стране.

"В то же время для граждан поступательно растут возможности получения выгод от экономического развития. Привлечение частных инвестиций в крупные госпредприятия позволят адаптировать их деятельность к требованиям конкурентной среды. В этом плане особую значимость носит распоряжение главы государства "О мерах в связи с привлечением частных инвестиций в государственные предприятия Азербайджанской Республики" от 31 августа 2023 года. Документ предусматривает привлечение инвестиций в ОАО "Международный банк Азербайджана", ООО "Бакинская телефонная связь", ООО "Aztelekom", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", ЗАО "AzerGold", Производственное объединение "Азерикимья" (Этилен-полиэтиленовый завод), Карбамидный и Метаноловый заводы. Реализация указанных в Распоряжении задач направлена на снижение финансовой доли и бремени государства в управлении крупными предприятиями, а также расширение государственно-частного партнерства. Документ будет способствовать более широкому применению механизмов корпоративного управления и оживлению рынков капитала в стране. Распоряжение также направлено на расширение возможностей участия граждан в управлении государственными предприятиями и частных инвестиций в эти предприятия", - сказали в минэкономики.

Согласно документу, с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний будут проведены исследования и подготовлены предложения.

"Они охватят реструктуризацию, оздоровление, оценку государственных предприятий, определение потенциальных инвесторов, либерализацию и антимонополизацию соответствующего рынка, изменение организационно-правовой формы госпредприятий и возможности передачи непрофильной деятельности частному сектору, методы частичной продажи предназначенных к приватизации частей и долей государственного участия, а также совершенствование в связи с этим нормативно-правовой базы. В целом, благодаря консолидации частных инвестиций и расширению сотрудничества между субъектами частного предпринимательства и государственными предприятиями, ускорится диверсификация структуры национальной экономики, снизится зависимость от ненефтегазового сектора и повысится конкурентоспособность", - сказали в минэнерго.