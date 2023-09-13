Запущен официальный сайт дочерней компании ЗАО «AzerGold» - ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz»

БАКУ /Trend/ - Запущен официальный сайт дочерней компании Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Общества с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Daşkəsən Dəmir Filiz» (DDF) – www.ddf.az.

Отличающийся доступностью, информативностью, функциональностью и своим дизайном официальный сайт ООО DDF, который продолжает подготовительные и исследовательские работы по эксплуатации крупнейшего в регионе комплекса железорудных месторождений участка “Дашкесан”, расположенного в одноименном районе, был разработан в соответствии с современными требованиями и предоставлен пользователям интернета.

Так, на официальном сайте можно получить подробную информацию об истории создания дочерней компании, ее деятельности, Наблюдательном совете, структуре, горнодобывающих проектах, периодических отчетах. Кроме того, на www.ddf.az можно ознакомиться с объявлениями об активных вакансиях, подать электронное заявление о приеме на работу. Кроме того, посредством сайта граждане могут направить свои обращения в электронном формате и получить информацию о контактных данных компании.

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 1 сентября 2020 года к сферам деятельности ЗАО «AzerGold» были добавлены исследования, разведка, разработка и управление месторождениями руд черных металлов на территории страны, а также другие задачи по развитию этой сферы. В целях выполнения задач, вытекающих из данного Распоряжения, организации деятельности по месторождениям железной руды на территории страны ЗАО учредило ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» в качестве дочернего юридического лица, которое 14 декабря 2020 года прошло государственную регистрацию.