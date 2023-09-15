Kapital Bank и социальная программа ASAN Məktub организации ASAN Könüllüləri воплощают мечты детей в реальность

БАКУ/Trend/ - Первый банк страны Kapital Bank поддержал социальную программу ASAN Məktub организации ASAN Könüllüləri по случаю 15 сентября — Дня знаний. В рамках сотрудничества будут воплощены в жизнь желания 35 детей из Балакенского района, которые разместили свои пожелания на сайте asanmektub.az.

Kapital Bank регулярно реализует и поддерживает различные социальные инициативы в рамках своей политики корпоративной социальной ответственности. Цель Kapital Bank в этом сотрудничестве — доставить радость детям из социально уязвимых групп населения, а также повысить чувство социальной ответственности и заботы в обществе.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.