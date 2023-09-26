Прошло очередное заседание комиссии по расследованию ситуации в Союдлу (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:39)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание комиссии, созданной при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове Распоряжением Кабинета Министров от 21 июня 2023 года для изучения ситуации в селе Союдлу Гядабейского района.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании обсуждались отчет по результатам мониторинга, проведенного британской компанией Micon International Co Limited на принадлежащем Азербайджанской международной горнодобывающей компании (AIMC) горном промысле, и рекомендации в связи с этим.

Micon International Co Limited, имеющая международный опыт деятельности в горнодобывающей сфере, ранее была приглашена в Азербайджан в целях проведения экологического мониторинга, оценки состояния здоровья, окружающей среды и охраны труда на горнодобывающей территории AIMC, действующей в селе Союдлу Гядабейского района.

А.Асадов отметил, что соответствующее поручение в связи с неприятным инцидентом, произошедшим 20 июня в селе Союдлу Гядабейского района, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого полугодия.

Председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев доложил о результатах мониторинга, проведенного за последние два месяца на полигоне для отходов в селе Союдлу и прилегающих территориях, и проделанной за этот период работе.

Он сообщил, что компания Micon International Co Limited была приглашена в Азербайджан в связи с незамедлительной реализацией поручения главы государства по решению беспокоящих население вопросов, с 25 июля по 1 августа 2023 года эксперты провели независимый мониторинг на Гядабейском горном промысле и прилегающих территориях – городе Гядабей, селах Союдлу, Еникенд, Арыхдам и жилом массиве Гумлу, были взяты пробы воды и почвы из рек Гядабей и Мис, измерен уровень концентрации токсичных газов, в том числе частиц пыли в атмосферном воздухе, радиационный фон и уровень шума.

Так, в 20 точках на Гядабейском горном промысле были взяты пробы подземных вод, в 18 точках – пробы наземных вод. Данные мониторинга качества воды проанализированы по 35 параметрам (содержание цианидов в воде, число диссоциированных частиц в общей, свободной и слабокислой среде).

Пробы почвы были взяты в общей сложности в 29 точках Гядабейского горного промысла и прилегающих территорий, включая полигон для отходов, участки вдоль коридора трубопровода и прилегающие населенные пункты, и подвергнуты анализам по 17 параметрам (показатель pH, содержание сульфатов, кальция, магния, уровень общего цианида, радиации и т. д.).

С использованием портативных анализаторов газа, пыли, шума, вибрации и радиоактивности в 8 точках, включая Гядабейский горный промысел и прилегающие населенные пункты, в целом произведено 32 замера по мониторингу качества воздуха.

В отчете, подготовленном компанией Micon International Co Limited, доводится до внимания, что оценены недостатки в деятельности Азербайджанской международной горнодобывающей компании в вопросах здравоохранения, окружающей среды, охраны труда и управления отношениями с местным населением.

Отмечается, что по результатам анализа проб выявлено, что ряд показателей в водных объектах превышает норму, но установлено, что это не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека.

В ходе мониторинга подземных вод на производственных и жилых участках было зафиксировано небольшое содержание цианида в воде трех наблюдательных скважин на территории завода. Хотя упомянутые показатели во много раз ниже предельно допустимой концентрации, этот факт можно рассматривать как потенциальный риск для окружающей среды.

Подчеркивается, что в то же время ряд показателей в пробах почвы, взятых из производственной зоны и с прилегающих территорий, оказались выше предельно допустимой концентрации. Компания Micon объяснила это особенностями оруденения региона и историческим наличием горнодобывающей промышленности.

Предприятие располагает планом обращения с цианидами, разработанным в 2016 году, но его рекомендуется обновить.

Отмечается, что, поскольку установки и оборудование на основных перерабатывающих предприятиях устарели, требуются инвестиции в эксплуатационные, экологические, социальные направления и в вопросы безопасности для приведения горного промысла в соответствие с международными стандартами.

В то же время подчеркивается, что на территории проведен мониторинг, изучены установленные риски, выдвинут ряд требований, связанных со здоровьем людей, техногенной безопасностью, модернизацией производства и даны рекомендации руководству Азербайджанской международной горнодобывающей компании с целью принятия срочных мер по беспокоящим население вопросам.

Азербайджанская международная горнодобывающая компания ознакомилась с отчетом компании Micon International Co Limited, носящим аналитический и рекомендательный характер, и, согласившись с изложенным в отчете, взяла на себя подготовку и представление в короткий срок соответствующих графиков по выполнению озвученных рекомендаций и поставленных задач.

Премьер-министр Али Асадов дал поручения в связи с проведением комиссией в ближайшее время встречи с участием жителей города Гядабей, сел Союдлу, Еникенд, Арыхдам и жилого массива Гумлу, а также представителей неправительственных организаций и СМИ, предстоящими работами по решению беспокоящих население вопросов.

После того как Азербайджанская международная горнодобывающая компания в соответствии с данными рекомендациями и поручениями подготовит и представит график реконструкции и модернизации и согласует его с профильными государственными учреждениями, может быть обеспечено постепенное восстановление деятельности завода.