Законы, принятые Гейдаром Алиевым в формировании свободной конкуренции, сыграли большую роль в развитии экономики Азербайджана - замминистра экономики

БАКУ /Trend/ - Именно принятие законов Азербайджанской Республики "О недобросовестной конкуренции", "О естественных монополиях" и "О защите прав потребителей", начиная со второй половины 90-х годов, как составная часть мер, проводимых на основе мудрой политики великого лидера Гейдара Алиева, сыграло большую роль в развитии экономики страны.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов в ходе форума на тему ”Роль Гейдара Алиева в формировании среды свободной конкуренции и обеспечении защиты прав потребителей"

"В настоящее время стратегия экономического развития современного Азербайджана успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, в целях обеспечения устойчивого развития национальной экономики на фоне геополитических и экономических процессов, происходящих в мировой экономике в последнее время, главой государства была утверждена программа “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”.

Одним из 5 приоритетов, отраженных в этом документе, является формирование устойчивой растущей конкурентоспособной экономики, для реализации которой осуществляется системная деятельность", - подчеркнул он.

С.Мамедов отметил, что в результате проводимой за прошедший период экономической политики, которая привела к защите прав потребителей и формированию среды свободной конкуренции, сегодня в экономической сфере достигнуто построение инфраструктуры качества, поддержание здоровой конкуренции на потребительском рынке, обеспечение удовлетворенности потребителей.

"Защита прав потребителей, являясь одним из главных приоритетов социально-экономической политики, проводимой в нашей стране, постоянно находится в центре внимания, и в этой сфере со стороны государства осуществляются просветительские, пропагандистско-агитационные мероприятия. Хотелось бы подчеркунть, что правила защиты прав потребителей обеспечивают производство товаров и услуг определенного стандарта и качества, что, наряду с защитой прав потребителей, обеспечивает развитие производства и, в конечном итоге, экономики страны", - добавил он.

С.Мамедов подчеркнул, что в результате всей проделанной работы в Азербайджане формируется сильный частный сектор, и уже начали работу многочисленные предприятия, основанные на современных технологиях.

"В результате реализации мер, вытекающих из стратегии страны, и ожидаемого принятия нового Кодекса конкуренции, будет обеспечено развитие экономики, благосостояние потребителей, дальнейшее повышение качества продукции и услуг путем поощрения конкуренции и свободного предпринимательства в Азербайджане", - заключил он.