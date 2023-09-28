Будут списаны банковские долги погибших в ходе антитеррористических мероприятий - Ассоциация банков Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2023 года состоялось заседание президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в расширенном составе, сообщили Trend в АБА.

Было отмечено, что на заседании приняты следующие решения: списать в полном объеме в банках все кредитные обязательства азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе, а также начисленные проценты и другие выплаты; списать за счет банков с банковских счетов проценты и другие платежи по кредитным обязательствам раненых в ходе этих антитеррористических мероприятий азербайджанских военнослужащих, начисленные на период с 19 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Отметим, что АБА была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная цель AБA - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами АБА являются 24 банка и 6 небанковских организаций.