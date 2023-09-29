Азербайджан сотрудничает с лидерами в сфере ВИЭ для строительства новых солнечных электростанций (Дополнено)

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НАХЧЫВАН /Trend/ - Азербайджан сотрудничает с компаниями TotalEnergies и Nobel Energy с целью строительства новых солнечных электростанций общей мощностью 650МВт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и I Международной конференции "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

По его словам, создание данной энергетической инфраструктуры позволит экспортировать в Турцию большой объем электроэнергии.

Шахбазов отметил, что на начальном этапе компания планирует ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 100МВт.

Кроме того, он добавил, что на начальном этапе компания Masdar также планирует строительство в Азербайджане солнечной электростанции мощностью 150МВт.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.