Стали известны объемы запланированного экспорта зеленой энергии из Нахчывана (Дополнено)

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НАХЧЫВАН /Trend/ - Не менее 1 000 МВт возобновляемых источников энергии будет экспортироваться из Нахчывана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и I Международной конференции "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

"В Нахчыване, где имеется потенциал для выработки возобновляемой энергии объемом 5 000 МВт, нашей стратегической целью является создание примерно 1 500 МВт мощностей по производству ветровой и солнечной энергии за счет иностранных инвестиций. Мы уже начали деятельность в этом направлении", - подчеркнул министр.

По его условам, укрепление энергетической безопасности Нахчывана и превращение его в зону "зеленой" энергетики является новой страницей в азербайджано-турецком энергетическом сотрудничестве, а также важным этапом в укреплении сотрудничества с международными компаниями.

"В то же время готовится Концепция развития "зеленой энергетической зоны" в Нахчыване. Мы сотрудничаем с компаниями TotalEnergies и Nobel Energy по строительству солнечных электростанций общей мощностью 650 МВт и дальнейшему экспорту произведенной электроэнергии в Турцию. Компания Nobel Energy планирует на начальном этапе ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию ​​мощностью 100 МВт", - добавил он.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.