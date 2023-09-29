Азербайджан делает ставку на экспорт своей электроэнергии через Турцию в Европу (Дополнено)

дополнено, первая версия 10:50

НАХЧЫВАН /Trend/ - Подключение Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана к сети Европейской Ассоциации операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) повысит потенциал производства и экспорта электроэнергии в Турцию и дальше в Европу.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и I Международной конференции "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

По его словам, модернизация существующих и строительство новых электростанций в рамках государственно-частного партнертсва, увеличение производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии (в основном солнечной), а также реализация новых проектов обеспечит стабильный экспорт электроэнергии.

Он отметил, что создание центра SCADA (система управления и сбора данных) для оперативного управления и мониторинга энергосистемы приведет к повышению эффективности электроснабжения, и устойчивому снижению потерь в системе производства.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.