Фуад Наджафли назвал цель в связи с развитием альтернативной энергетики в Нахчыване (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В ближайшей перспективе главная цель состоит в максимальном использовании потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Нахчыване, экспорте электроэнергию в Европу через Турцию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли в ходе проходящих в Нахчыване III Азербайджано-турецкого энергетического форума и I Международной конференции "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

Он отметил, что диверсификация энергоресурсов, рынков энергоснабжения и поставок, увеличение взаимных инвестиций, транспортировка энергоресурсов и углеводородных ресурсов по удобным и безопасным маршрутам в регионе являются эффективными результатами энергетической политики, реализуемой главой государства. В контексте энергетической политики особо было подчеркнуто азербайджано-турецкое партнерство. Также были отмечены проекты в области эффективного использования энергетического потенциала Нахчывана и его превращения в зону "зеленой" энергии.

По словам Наджафли, III Азербайджано-турецкий энергетический форум и I Международная конференция "Нахчыван - зона "зеленой" энергии" подготовят почву для реализации новых проектов и еще больше укрепят стратегическое энергетическое сотрудничество между двумя странами, а также будет определена дорожная карта по превращению Нахчывана в зону "зеленой" энергии и созданию экспортного потенциала.

Азербайджан реализует независимую энергетическую политику, и эта политика выступает стратегическим фактором укрепления безопасности в регионе, сказал он.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум создан в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле, Турция.