Kapital Bank проводит Data Workshop: началась регистрация

БАКУ /Trend/ - Регистрация на Data Workshop, второе мероприятие проекта, связанного с одной из актуальных тем современности — базами данных, уже открыта. Проект реализуется первым банком Азербайджана Kapital Bank совместно с компанией SUP.VC. В течение двух дней мероприятия местные и международные эксперты проведут семинары по четырем различным темам, связанным с высокостабильными базами данных. Участники воркшопа будут решать реальные бизнес-задачи, проводя обсуждения и анализируя поставленные цели, а также представят свои решения.

В первый день мероприятия, 16 октября, на сцене в качестве эксперта выступит основатель консалтинговой компании Infortius Bilisim Озер Гюнал. Он обладает международным опытом управления большими данными в сферах банковского дела, страхования, медицины и электронной коммерции, включая работу в банке Garanti BBVA.

На мероприятии будет обсуждаться последние новинки в сфере дата-технологий с Туралом Гамзаевым, руководителем экспертного центра информационных технологий области управления данными Kapital Bank. Свой путь в технологической сфере Турал Гамзаев начал в инновационном стартапе в российской «кремниевой долине» Сколково. Он участвовал в командах нескольких крупных компаний Азербайджана и руководил множеством проектов трансформации в IBM. Кроме того, предоставлял консультации таким известным компаниям, как PASHA Bank, СберБанк, UniCredit Bank и Аэрофлот.

Во второй день мероприятия, 17 октября, перед участниками выступит международный эксперт Бора Сезен, глава компании Venom Analytics. Он занимал руководящие должности в области управления данными в CRM-компаниях KOÇ Group и Tanı. Бора Сезен обладает обширным опытом работы с большими данными в розничном, финансовом и энергетическом секторах и поделится своими знаниями на тему «Управление клиентским опытом с использованием анализа данных» с участниками мероприятия.

На тему «Как отслеживать и понимать путь данных» выступит эксперт Махир Гулузаде, наш соотечественник с более чем 20-летним опытом работы в области баз данных. Он отметился своими выступлениям на международных технологических конференциях, таких как «Oracle Open World» (США), «UKOUG Tech 2018-2019» (Великобритания) и «DOAG 2018» (Германия). В 2015 году был удостоен премии Oracle ACE от компании Oracle. За выдающиеся результаты в работе он был награжден медалью «Прогресс» Президентом Азербайджанской Республики в 2019 году. На данный момент Махир Гулузаде продолжает работать в Центральном банке Азербайджана в качестве руководителя группы администраторов баз данных и старшего инженера-программиста.

Для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию по следующей ссылке: https://dataevents.az. Количество регистраций ограничено. Проект предоставляет участникам возможность общения и обмена опытом между профессионалами, работающими с базами данных, и заинтересованными в этой сфере людьми. Мероприятие также предоставляет уникальный опыт в области размещения и управления большими данными.

Место проведения мероприятия: Holiday Inn Baku (Насиминский район, улица Кевкаб Сафаралиевой).

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.