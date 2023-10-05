Автокредит от Халг Банка – по ставке 10 % годовых!

БАКУ/Trend/ - Халг Банк предоставляет уникальную возможность приобрести электромобиль Jaguar I-Pace, представленный компанией Avtolux Азербайджан, с привлекательными условиями автокредитования.

Потенциальные владельцы этого автомобиля, обладающего преимуществами в расходе топлива, комфорте и электрическом приводе, могут воспользоваться очень выгодными условиями его приобретения: годовая процентная ставка по кредиту - 10 %, первоначальный взнос – 10 %, максимальный срок кредита - 60 месяцев. Акция действует до 31 декабря.

Клиенты, которые воспользуются автокредитом в рамках этой кампании бесплатно получат карту XalqKart Petrol сроком на 3 года. XalqKart PETROL- платежная карта, позволяющая зарабатывать топливо в размере 3-х % от безналичных платежей и еще больше при оплате в партнерской сети, а так же 8 % годовых на остаток средств на карте.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.