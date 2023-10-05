Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а

БАКУ/Trend/ - AccessBank запускает новую наличную кредитную кампанию в честь Международного Дня Учителей. В рамках кампании, охватывающей октябрь, сотрудники образовательной сферы могут по своему усмотрению получить кредит со скидкой в 1% на годовую процентную ставку или на комиссионные, либо получить кредит в AccessBank-е в рамках кампании сейчас и начать оплату по основной сумме спустя 3 месяца.

Минимальная процентная ставка в рамках кампании начинается с 10%, а комиссионные – с 0%.

Скидки по акции распространяются на потребительские кредиты, предлагаемые на сумму до 40 000 манатов с процентной ставкой от 10% (при условии, что годовая процентная ставка не ниже мин. 10%) и процентной комиссией 1-3% на срок до 48 месяцев.

Акция действует до 31.10.2023.

Заказать кредит наличными можно во всех отделениях банка или заполнив форму по ссылке. Дополнительную информацию о продукте можно получить на сайте accessbank.az, в аккаунтах Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn), а также позвонив на 151.

Банк осуществляет деятельность на основании лицензии №245, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики 25 октября 2002 года по адресу г. Баку, Тбилисский проспект, 3, Ясамальский район.