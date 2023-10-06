Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования (ФОТО)

Фонд Развития Образования и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали Председатель Фонда Развития Образования Эльнур Насибов и руководитель Азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзада.

Целью меморандума является установление сотрудничества по программам и проектам, направленным на развитие системы образования, а также учреждение и осуществление долгосрочной стипендиальной программы для студенток.

Руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли выразил благодарность обеим организациям за этот шаг в рамках государственно-частного партнерства: “Одной из форм эффективного партнерства является сотрудничество в рамках корпоративной социальной ответственности. Я уверен, что это сотрудничество принесет хорошие результаты, и в будущем будут реализованы новые проекты”.

Председатель Фонда Развития Образования Эльнур Насибов подчеркнул важность этого сотрудничества, которое является примером государственно-частного партнерства между NEQSOL Holding и Фондом Развития Образования (ФРО): “В рамках сотрудничества ожидается поддержка образования девушек, а также Форума Развития Образования по государственно-университетско-промышленному сотрудничеству и других возможных инициатив при организации ФРО”.

Руководитель Азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзада сказал, что сфера образования и развитие человеческого капитала находятся в центре внимания холдинга, и в этом направлении уже реализован ряд проектов: “В рамках проекта поддержки образования молодых девушек студенты смогут получать не только ежемесячную стипендию в течение года, но и возможность пройти стажировку по направлениям образования, принять участие в программе наставничества и многое другое. Проект внесет вклад в их развитие как профессиональных кадров, обеспечению достойной работы в будущем и полезности для общества”.

Подробную информацию о стипендиальной программе для студенток в течение 2023-2024 учебного года можно получить, перейдя по ссылке - https://bit.ly/3LIXf3O.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в более чем 10 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.