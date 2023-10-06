Азербайджан обладает огромным потенциалом в космической области - глава Бразильского космического агентства

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает огромным потенциалом в космической сфере, который может быть успешно использован для развития различных областей, включая научные исследования, технологические инновации, образование и экономику.

Об этом сказал Trend глава Бразильского космического агентства (AEB) Марко Антонио Шамон в кулуарах 74-го Международного конгресса астронавтики (IAC 2023) в Баку.

По его словам, данное мероприятие грандиозного масштаба приобрело особое значение для мирового космического сообщества.

Кроме того, Марко Антонио Шамон подчеркнул, что Баку является красивым городом, который оставил неизгладимое впечатление на гостей.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии приняли участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.