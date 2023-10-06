БАКУ/Trend/ - Делегация из РФ едет в Ереван обсуждать сроки вывода миротворцев из Карабаха, сообщает ТАСС.

«Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Карабаха», – сказали источники.

Отметим, что они едут в Армению, так как миротворцев выводить будут на базу в Гюмри.

Напомним, что российский миротворческий контингент был дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.