Ассоциацией страховщиков Азербайджана о новой платформе сотрудничества с Ассоциацией банков

БАКУ /Trend/ - В целях усиления защиты населения и бизнеса от рисков различного характера в Азербайджане Ассоциацией банков Азербайджана (ABA) и Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA) была сформирована широкомасштабная платформа интенсивного сотрудничества.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве.

“Новая платформа сотрудничества предусматривает расширение страхового обеспечения от существующих рисков, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом клиентов банка, совместную разработку и предоставление клиентам страховых продуктов, которые приносят пользу клиентам с этой целью. Для осуществления сотрудничества ABA и ASA создали совместный проектный совет, сформировали различные экспертные рабочие группы”, - сказал он.

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