LG WashTower - Новый взгляд на ваше пространство!

Компания LG представила оригинальное решение для стирки, LG WashTower на рынке Азербайджана. Это уникальный продукт - стиральная и сушильная машины объединены в единый корпус с центральным управлением, позволяющий сэкономить место для установки за счет вертикальной формы. В отличие от тандемов стиральных и сушильных машин, где у каждого прибора имеется отдельная панель, у WashTower предусмотрена единая панель с интуитивно понятным интерфейсом. Для удобства она расположена между стиральной и сушильной машинами. При запуске стиральной машины определяется общее время стирки, и еще до ее окончания начинает готовиться к работе сушилка. Предварительный прогрев барабана позволяет сократить время, необходимое для завершения всего цикла.

Благодаря технологии TurboWash 360° и Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD) устройство обеспечит быструю, бережную и чистую очистку одежды, определяя вес и мягкость одежды для расчета оптимальных настроек для каждой стирки. Сушилка использует паровую технологию LG для обеспечения максимальной гигиены и уничтожает 99,99% известных бактерий.

Им также можно управлять через приложение LG ThinQ. С помощью приложения LG ThinQ вы сможете контролировать свой дом. Просто подключитесь к интернету, и вы сможете следить и управлять вашими устройствами, даже когда вы вне дома. В приложении есть раздел LG ThinQ Smart Diagnosis, который поможет вам быстро обнаруживать проблемы с вашими устройствами. Он также позволяет мгновенно проверять их работоспособность, получать уведомления о проблемах и получать советы по их устранению.

«Прислушиваясь к потребностям реальных людей и опираясь на наш обширный опыт и знания на мировом рынке бытовой техники, мы можем предоставить потребителям решения для лучшей жизни». — отметил Дахюн Сонг, президент LG Electronics Home Appliance на презентации LG WashTower.

Смело проектируйте свою прачечную, даже в маленькой квартире, он будет прекрасным дополнением к дизайну вашего дома. Это устройство создано, чтобы сделать вашу жизнь более комфортной, особенно если сушка белья на улице может быть проблемой из-за ветра, пыли и солнца.

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